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НАЗК впервые исключило компанию из перечня международных спонсоров войны

16 июня, 2023 пятница
20:16
Экономика

Национальное агентство по предотвращению коррупции (НАЗК) исключило из перечня международных спонсоров войны первую компанию – ирландскую Peninsula Petroleum Limited

Об этом сообщили в НАЗК.

В НАЗК подчеркнули, что ведущая мировая компания по поставкам судового топлива, ирландская Peninsula Petroleum Limited, выполнила все необходимые условия, избрав путь социально ответственного бизнеса и разорвав связи с Россией.

"Компания направила соответствующее письмо НАЗК с указанием выполненных условий, позволяющих исключить ее из перечня", – говорится в сообщении

В НАЗК добавили, что Peninsula Petroleum Limited прекратила поставлять бункерное топливо не только к суднам, принадлежащим россиянам или ходящим под российским флагом, но и перевозящим российскую нефть. Такие шаги компания предприняла в знак осуждения российской агрессии.

"Первое исключение из перечня международных спонсоров войны - это лучшее доказательство того, что этот инструмент действительно работает. Мы хотим, чтобы этот перечень уменьшался, а не наоборот. Но это возможно исключительно в том случае, когда такие компании изберут светлую сторону ради общих ценностей демократии , добропорядочности и мира, выполнят необходимые условия и разорвут связи с РФ. Я благодарен Peninsula Petroleum Limited за продемонстрированную позицию и надеюсь, что этот кейс станет примером для других компаний, которые ценят свою репутацию и не хотят быть связанными с кровавым путинским режимом", – сказал по этому поводу глава НАЗК Александр Новиков.

Агентство добавило, что открыто к сотрудничеству с международным бизнесом и готово проводить консультации по шагам, необходимым для того, чтобы быть исключенными из этого списка.

Как отмечается на сайте НАЗК, целью внесения в перечень международных спонсоров войны является сокращение ресурсов России для ведения войны через внесанкционные инструменты (не привлекая ресурсы стран-союзников). Также такой перечень служит для привлечения внимания в глобальном медийном пространстве к компании, объявленной "международным спонсором войны", и к войне в целом.

Чтобы быть исключенной из реестра, определенная компания должна:

  • выйти с российского рынка или прекратить ведение бизнеса с Россией;
  • или предоставить реалистичный достижимый в краткосрочной перспективе план выхода вместе с письменными и публичными гарантиями обеспечить его исполнение до определенной даты;
  • или прекратить все хозяйственные операции в России, оставив там лишь формальное присутствие, обусловленное сложностями выхода.

По состоянию на 16 июня в список международных спонсоров войны от НАЗК было внесено 29 компаний. Среди них, в частности, китайские Xiaomi и Great Wall, венгерский OTP Bank , австрийский Raiffeisen Bank International , Bonduelle , французская сеть Auchan , немецкая Metro и другие компании.



 
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