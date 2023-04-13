Об этом говорится в соответствующем заявлении .

Причиной такого решения стало то, что компания не ушла с российского рынка и по-прежнему остается там лидером по продаже смартфонов.

"С 2018 года и по сей день Xiaomi занимает первое место по продажам в интернет-магазинах России, а также имеет обширную сеть официальных авторизованных розничных магазинов Mi Store по всей РФ. Пока россияне бомбили мирные украинские города, Xiaomi успела увеличить поставки в РФ на 39% в третьем квартале 2022 года по сравнению с предыдущим", – говорится в сообщении.

Отмечается, что в течение 2022 года Xiaomi удвоила свою долю рынка, в июле 2022 года компания вместе с суббрендом POCO занимали 42% российского рынка смартфонов.

"По официальным данным, в 2021 году российское подразделение Xiaomi получило выручку на 202 млн долл. США. Это огромные средства, с которых уплачиваются не менее серьезные суммы налогов. Затем на средства этих же налогов содержится и российская армия, которая сегодня убивает украинцев", - объясняет НАЗК.

Агентство отмечает, что российский рынок важен для компании, поэтому она не покинула его, хотя и прекратила маркетинговую деятельность.

"Xiaomi сейчас активно возобновляет набор персонала в свои российские офисы и объявила об официальном старте продаж флагманских смартфонов, что свидетельствует о намерениях компании восстановить полноценное присутствие в России", - отмечает НАЗК.