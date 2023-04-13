НАЗК внесло Xiaomi в список спонсоров войны
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАЗК) внесло китайскую корпорацию Xiaomi в перечень международных спонсоров войны
Об этом говорится в соответствующем заявлении .
Причиной такого решения стало то, что компания не ушла с российского рынка и по-прежнему остается там лидером по продаже смартфонов.
"С 2018 года и по сей день Xiaomi занимает первое место по продажам в интернет-магазинах России, а также имеет обширную сеть официальных авторизованных розничных магазинов Mi Store по всей РФ. Пока россияне бомбили мирные украинские города, Xiaomi успела увеличить поставки в РФ на 39% в третьем квартале 2022 года по сравнению с предыдущим", – говорится в сообщении.
Отмечается, что в течение 2022 года Xiaomi удвоила свою долю рынка, в июле 2022 года компания вместе с суббрендом POCO занимали 42% российского рынка смартфонов.
"По официальным данным, в 2021 году российское подразделение Xiaomi получило выручку на 202 млн долл. США. Это огромные средства, с которых уплачиваются не менее серьезные суммы налогов. Затем на средства этих же налогов содержится и российская армия, которая сегодня убивает украинцев", - объясняет НАЗК.
Агентство отмечает, что российский рынок важен для компании, поэтому она не покинула его, хотя и прекратила маркетинговую деятельность.
"Xiaomi сейчас активно возобновляет набор персонала в свои российские офисы и объявила об официальном старте продаж флагманских смартфонов, что свидетельствует о намерениях компании восстановить полноценное присутствие в России", - отмечает НАЗК.
- Национальное агентство по предотвращению коррупции внесло в список спонсоров и причастных к развязанной войне России в Украине 24 тысячи человек.
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