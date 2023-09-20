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НАЗК внесло немецких производителей станков SPINNER и DMG MORI в список спонсоров войны

20 сентября, 2023 среда
15:53
Война с Россией

Национальное агентство по противодействию коррупции включило двух ведущих немецких производителей точных станков SPINNER и DMG MORI в список международных спонсоров войны

Об этом информирует пресс-служба .

Сообщается, что когда немецкий народ оказывает небывалую оборонную помощь Украине для защиты от российской агрессии, такие компании, как SPINNER и DMG MORI, продолжают сотрудничество с Россией, поддерживая ее военную силу.

"Станки этих компаний продолжает содержать и покупать у РФ, несмотря на введенные санкции. Без них она не способно производить оружие и компоненты к нему", - говорится в материале.

На сайте официального дистрибьютора компании SPINNER в РФ ООО "ШПИННЕР" указано, что он работает в обычном режиме. А после начала широкомасштабной войны объем поставок оборудования SPINNER в Россию увеличился на 500%.

Компания DMG MORI имеет представительство в государстве-агрессоре через ООО "ДМГ Мори Рус", которое контролирует станкостроительный завод в Ульяновске – ООО "Ульяновский станкостроительный завод". В феврале 2022 года DMG MORI заявила о приостановке всех продаж и сервиса в России, а также всего производства на своем заводе в Ульяновске. Однако производитель остается на рынке РФ, что противоречит его официальным сообщениям.

Вчера НАЗК внесло 14 российских импортеров станков SPINNER, которые помогали производить танки для врага, в список кандидатов на санкции. А также предлагало включить их в список кандидатов на международные санкции.

Последние решения НАЗК

По состоянию на 16 июня в список международных спонсоров войны от НАЗК было внесено 29 компаний. Среди них, в частности, китайские Xiaomi и Great Wall, венгерский OTP Bank , австрийский Raiffeisen Bank International , Bonduelle , французская сеть Auchan , немецкая Metro и другие компании.

7 сентября турецкая группа Şişecam, занимающаяся производством стекла и химикатов, также попала в список международных спонсоров войны Национального агентства Украины по предотвращению коррупции. Компания не прекращает торговлю с Россией и является самым крупным поставщиком на российский рынок.

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