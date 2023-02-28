НАЗК внесло Metro в перечень международных спонсоров войны

Об этом пишут на сайте НАЗК .

"Пока весь цивилизованный мир отказывается от энергоресурсов государства-террориста, руководство Metro Cash & Carry демонстрирует, что сотрудничество с РФ не только не будет прекращено, а в дальнейшем будет только усиливаться", - говорится в заявлении.

Сообщается, что, кроме бизнеса в сфере ритейла, интересы руководства Metro связаны со стратегическими отраслями экономики России, а именно нефтегазовой и банковской. Это влияет на поддержку войны против Украины.

Журналистские расследования доказывают, что ключевой акционер Metro Cash & Carry Даниэль Кретински контролирует EP Infrastructure, владеющий 49% Eustream, компании, управляющей газотранспортной системой, транспортирующей российский газ в Центральную и Восточную Европу.

Также об этом свидетельствует принятие Metro карт "Мир", проекта Сбербанка, и реализация новых проектов в РФ, в частности сеть продуктовых магазинов "Фасоль".

"Исследователи деятельности компании в РФ также обратили внимание на участие Metro в "идеологических" российских инициативах. Так, в конце 2022 года в интернете распространялась информация о том, что немецкая сеть Metro в РФ торгует "кувалдами Вагнера". Это тот самый "атрибут вагнеровцев" , который приобрел условную популярность в РФ после публикаций жестоких видео о якобы казни бойцов ЧВК, вернувшихся из украинского плена", - пишет пресс-служба.

В НАЗК подчеркнули, что таким образом сеть демонстрирует лояльность к России во время ее войны в Украине.

Пресс-служба объяснила, что хочет, чтобы компаниям было стыдно сотрудничать с Россией и те закрывали свой бизнес там.

Компании, включенные в перечень международных спонсоров войны, вносятся в базу данных World-Check - базу данных лиц и организаций с повышенным риском. Ее используют во всем мире для выявления и управления финансовыми, регуляторными и репутационными рисками. Поэтому внесение в базу должно повлиять на репутацию компании.