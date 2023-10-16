НАЗК убрала три компании из списков спонсоров войны

Нацагентство по предотвращению коррупции (НАЗК) удалило из списков международных спонсоров войны уже три компании. Об этом "Еспресо" рассказала глава направления минимизации коррупционных рисков НАЗК Агия Загребельская.

"Удаляются компании, вышедшие с российского рынка или взявшие на себя четкие обязательства по выходу в четкой перспективе. При этом, если планы компании изменились или мы увидели противоположную тенденцию, компания может быть вновь внесена в перечень", – пояснила Загребельская.

Впервые с начала существования этого списка агентство исключило компанию в июне этого года. Это ведущая мировая компания по поставкам судового топлива, ирландская Peninsula Petroleum Limited, доказавшая, что выполнила все условия для этого.

Вторым исключили из списка венгерский OTP Bank, а в третий раз это произошло на днях: список спонсоров войны России против Украины покинула компания Shree Ramkrishna Exports (SRK). Этого индийского производителя и экспортера бриллиантов, который в этом году втрое увеличил закупку российских алмазов по сравнению с 2021-м, агентство внесло в список в сентябре, а уже в октябре ее удалили из списка.

"Компания вышла с официальным заявлением, отметив, что будет соблюдать международные обязательства и не будет сотрудничать с российскими подсанкционными субъектами", – пояснило НАЗК , подчеркнув при этом, что санкционные механизмы по ограничению закупок российских алмазов все еще имеют пробелы. К примеру, необработанные российские алмазы смешивают с другими алмазами, а дальше продают как "смешанные".