НАЗК убрала три компании из списков спонсоров войны
В украинских списках международных спонсоров войны собраны компании, до сих пор работающие в России
Нацагентство по предотвращению коррупции (НАЗК) удалило из списков международных спонсоров войны уже три компании. Об этом "Еспресо" рассказала глава направления минимизации коррупционных рисков НАЗК Агия Загребельская.
"Удаляются компании, вышедшие с российского рынка или взявшие на себя четкие обязательства по выходу в четкой перспективе. При этом, если планы компании изменились или мы увидели противоположную тенденцию, компания может быть вновь внесена в перечень", – пояснила Загребельская.
Впервые с начала существования этого списка агентство исключило компанию в июне этого года. Это ведущая мировая компания по поставкам судового топлива, ирландская Peninsula Petroleum Limited, доказавшая, что выполнила все условия для этого.
Вторым исключили из списка венгерский OTP Bank, а в третий раз это произошло на днях: список спонсоров войны России против Украины покинула компания Shree Ramkrishna Exports (SRK). Этого индийского производителя и экспортера бриллиантов, который в этом году втрое увеличил закупку российских алмазов по сравнению с 2021-м, агентство внесло в список в сентябре, а уже в октябре ее удалили из списка.
"Компания вышла с официальным заявлением, отметив, что будет соблюдать международные обязательства и не будет сотрудничать с российскими подсанкционными субъектами", – пояснило НАЗК , подчеркнув при этом, что санкционные механизмы по ограничению закупок российских алмазов все еще имеют пробелы. К примеру, необработанные российские алмазы смешивают с другими алмазами, а дальше продают как "смешанные".
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