НАЗК призвало наложить санкции на французскую компанию Bonduelle

Об этом говорится в заявлении НАЗК.

По данным агентства, в канун Нового года в российской группе "Ярцево.LIVE" в запрещенной социальной сети "Вконтакте" появилось сообщение о том, что компания Bonduelle поздравила с Новым годом российских солдат, участвующих в войне против Украины. В сообщении отметили, что компания передала захватчикам 10 тыс. поздравительных продуктовых корзин к которым приложила открытку с надписью "Возвращайтесь с победой".

Отмечают также, что в самой компании Bonduelle отметили, что "поддержка защитников является неотъемлемой частью социальной ответственности бизнеса".

"Компания Bonduelle не планирует уходить с российского рынка и продолжает уплачивать налоги, сборы и другие взносы в российский бюджет, тем самым финансируя войну", - говорится в заявлении НАЗК.

Также агентство пишет, что в 2019 году в статье российского Forbes указывали, что директор представительства Bonduelle в России Екатерина Елисеева училась на переводчика в Академии ФСБ.

Само заявление агентство разместило в разделе "Международные спонсоры войны". Ответственными руководителями компании на сайте НАЗК указали исполнительного директора "Бондюэль" Гийома Дебросса и заместителя гендиректора по финансам и развитию компании Грегори Сансона.

7 января Владимир Зеленский также приостановил гражданство ряда священников УПЦ МП указом № 898/2022 от 28.12.2022.

В этот же день Зеленский подписал указ, согласно которому вводятся санкции против ряда российских культурных деятелей.