НАЗК призвало наложить санкции на французскую компанию Bonduelle
В национальном агентстве по предотвращению коррупции призвали ввести санкции против французской компании Bonduelle, которая, по информации ведомства, поддерживает российскую армию
Об этом говорится в заявлении НАЗК.
По данным агентства, в канун Нового года в российской группе "Ярцево.LIVE" в запрещенной социальной сети "Вконтакте" появилось сообщение о том, что компания Bonduelle поздравила с Новым годом российских солдат, участвующих в войне против Украины. В сообщении отметили, что компания передала захватчикам 10 тыс. поздравительных продуктовых корзин к которым приложила открытку с надписью "Возвращайтесь с победой".
Отмечают также, что в самой компании Bonduelle отметили, что "поддержка защитников является неотъемлемой частью социальной ответственности бизнеса".
"Компания Bonduelle не планирует уходить с российского рынка и продолжает уплачивать налоги, сборы и другие взносы в российский бюджет, тем самым финансируя войну", - говорится в заявлении НАЗК.
Также агентство пишет, что в 2019 году в статье российского Forbes указывали, что директор представительства Bonduelle в России Екатерина Елисеева училась на переводчика в Академии ФСБ.
Само заявление агентство разместило в разделе "Международные спонсоры войны". Ответственными руководителями компании на сайте НАЗК указали исполнительного директора "Бондюэль" Гийома Дебросса и заместителя гендиректора по финансам и развитию компании Грегори Сансона.
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- В этот же день Зеленский подписал указ, согласно которому вводятся санкции против ряда российских культурных деятелей.
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