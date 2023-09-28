НАЗК предложило ввести санкции против 47 алмазных компаний РФ

Об этом сообщает пресс-служба НАЗК.

Отмечается, что ведомство направило в СБУ и другие ответственные органы предложения по санкциям против российских алмазных компаний, большинство из которых связаны с российской группой алмазодобывающих компаний АК "Алроса".

"Она занимает ведущую позицию в мире по объему добычи этих драгоценных камней. Основная деятельность сосредоточена в Якутии, а также в Архангельской области и Африке. "Алроса" контролирует более 90% добычи алмазов в РФ, а прогнозные запасы корпорации составляют около одной трети общемировых. Компания уже находится под санкциями Украины и многих стран санкционной коалиции, однако связанные с ней компании продолжают работать на мировом рынке алмазов", – говорится в сообщении.

В НАЗК сообщили, что "Алроса" также поддерживает российскую армию, а алмазы РФ использует для обхода санкций.

Пока некоторые страны запретили импорт российских алмазов, но этот запрет распространяется только на необработанные камни. После обработки в третьих странах бриллианты РФ получают статус "смешанных" и таким образом могут беспрепятственно поставляться на рынки стран G7.

В НАЗК подчеркнули, что нужно не только как можно скорее запретить импорт российских бриллиантов и алмазов, но и внедрить систему идентификации и отслеживания их происхождения.

"Индия, ОАЭ, Бельгия – три крупнейших хаба, где сегодня российские алмазы могут превращаться в "смешанные" бриллианты. США, КНР, ЕС – крупнейшие их потребители. Кровавым бриллиантам нет места на мировом рынке. Этическое потребление - как никогда актуальный вопрос для бриллиантовой отрасли ", - добавили в НАЗК.