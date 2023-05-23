НАЗК: Декларировать оружие как награду не нужно

Такое разъяснение Национальное агентство по предотвращению коррупции обнародовало на своем сайте.

"Нужно ли декларировать оружие как награду (отличие)? Нет, не нужно. Ведь согласно законодательству такая награда (награда) для военнослужащих не является подарком и не отражается в разделе 11 "Доходы, в том числе подарки" декларации, а также в разделе 14 "Расходы и операции субъекта декларирования" декларации", - отметили в НАЗК.

Отмечается, что к такой награде или отличию не применяются ограничение или запрет на получение подарков, предусмотренные ст. 23 Закона Украины "О предотвращении коррупции". Такая награда или отличие не указывается в разделе 5 "Ценное движимое имущество (кроме транспортных средств)" декларации, если в документе к нему нет сведений о стоимости оружия или указанная в таком документе его стоимость не превышает 100 прожиточных минимумов (для 2022 года - 248 100 грн, для 2023-го – 268 400 грн).

Государство отмечает заслуги военных и их важный вклад в обеспечение обороноспособности Украины и укрепление национальной безопасности, в частности, награждая наградами и отличиями, среди которых:

государственная награда – отличие Президента Украины "Именное огнестрельное оружие";

ведомственные поощрительные знаки отличия "Огнестрельное оружие" Министерства обороны, Главного управления разведки Министерства обороны, Службы внешней разведки, Управления разведки Администрации Государственной пограничной службы, Службы безопасности Украины, Управления государственной охраны, Министерства внутренних дел, Государственной службы специальной связи и защиты информации.

Кроме этого, в НАЗК также напомнили, что из-за военного положения предоставление деклараций за 2021 и 2022 годы пока добровольное. Но восстановление обязательного электронного декларирования и полномочий НАЗК по проверке деклараций является одним из условий МВФ по предоставлению финансирования Украине.