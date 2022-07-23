"Нажрались и гранатометами в село всадили": рашист рассказывает матери о "приключениях" коллег по службе
Российские оккупанты на позициях выпивают, а затем расстреливают украинские села из гранатометов
Об этом сообщило Главное управление разведки МО Украины.
"Нажрались и гранатометами в село всадили. Он над людьми здесь издевался. У него пуля свистит в голове... В селе из 300 человек может 50 стариков осталось", - рассказывает оккупант.
Кроме того, рашист рассказывает маме, что его подразделение не отпускают на ротацию, несмотря на то что все документы для этого давно готовы. Также рассказывает, что большая часть вещей приобретена путем мародерства.
- 17 июля разведка обнародовала разговор, в котором оккупант рассказал, как расправлялся с гражданскими украинцами.
- 22 июля украинская разведка перехватила разговор российского оккупанта, в котором он жаловался на большие потери в его подразделении.
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