Наживался на ремонте школ и больниц: мэра Апостолового в Днепропетровской области будут судить за присвоение 4 млн грн
В суд направили обвинительный акт в отношении мэра Апостолового Днепропетровской области и 15 соучастников схемы, нанесшей общинам ущерб на 4 млн гривен
Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.
Производство было открыто по фактам завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, легализации имущества, полученного преступным путем, создания преступной организации и участия в ней, служебного подлога.
"По данным следствия, в течение 2020-2022 года мэр города вместе с должностными лицами семи территориальных общин и руководителями подчиненных им коммунальных предприятий наладил схему незаконного завладения бюджетными средствами. После проведения 12 тендеров через систему PROZORRO на ремонт объектов образования, культуры и здравоохранения на территории Криворожского района должностными лицами был заключен ряд договоров с подконтрольными предприятиями", - говорится в сообщении.
В прокуратуре отметили, что в дальнейшем в актах выполненных работ систематически завышались объемы и стоимость строительных материалов с целью получения сверхприбылей, а средства распределялись между участниками.
На имущество обвиняемых был наложен арест. Также суд отстранил мэра города отстраненно от должности.
- Ранее САП открыла производство против бывшего главы Днепропетровской ОВД Валентина Резниченко. Он подозревается в присвоении средств на ремонт дорог.
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