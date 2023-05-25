Об этом сообщила пресс-служба Днепропетровской областной прокуратуры.

Производство было открыто по фактам завладения чужим имуществом в особо крупных размерах, легализации имущества, полученного преступным путем, создания преступной организации и участия в ней, служебного подлога.

"По данным следствия, в течение 2020-2022 года мэр города вместе с должностными лицами семи территориальных общин и руководителями подчиненных им коммунальных предприятий наладил схему незаконного завладения бюджетными средствами. После проведения 12 тендеров через систему PROZORRO на ремонт объектов образования, культуры и здравоохранения на территории Криворожского района должностными лицами был заключен ряд договоров с подконтрольными предприятиями", - говорится в сообщении.

В прокуратуре отметили, что в дальнейшем в актах выполненных работ систематически завышались объемы и стоимость строительных материалов с целью получения сверхприбылей, а средства распределялись между участниками.

На имущество обвиняемых был наложен арест. Также суд отстранил мэра города отстраненно от должности.