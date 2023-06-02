Об этом информирует Бюро экономической безопасности .

Следствие установило, что начальник управления образования одной из районных государственных администраций Киева в сговоре с руководителем коммунального предприятия выдали сфальсифицированные документы о выполнении условий договора на поставку питания детей в Киеве после начала полномасштабного вторжения РФ.

РГА перечислила деньги коммунальному предприятию на основе актов выполненных работ, составленных до заключения договора. Однако услуги по питанию для 30 учебных заведений в столице не были предоставлены в указанный период.

Злоупотребляя своим служебным положением, лица растратили около 4 млн грн из местного бюджета территориальных громад Киева.

Служащим райгосадминистраций и коммунального предприятия сообщили о подозрении по:

ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),

ч. 2 ст. 28 УК Украины (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору),

ч. 1 ст. 366 УК Украины (составление, выдача и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений).

Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.