Наживались на детском питании: столичных чиновников-просветителей подозревают в присвоении 4 млн грн
Начальник управления образования РГА Киева и руководитель коммунального предприятия разоблачен на подделке документов и присвоении 4 млн грн с детского питания
Об этом информирует Бюро экономической безопасности .
Следствие установило, что начальник управления образования одной из районных государственных администраций Киева в сговоре с руководителем коммунального предприятия выдали сфальсифицированные документы о выполнении условий договора на поставку питания детей в Киеве после начала полномасштабного вторжения РФ.
РГА перечислила деньги коммунальному предприятию на основе актов выполненных работ, составленных до заключения договора. Однако услуги по питанию для 30 учебных заведений в столице не были предоставлены в указанный период.
Злоупотребляя своим служебным положением, лица растратили около 4 млн грн из местного бюджета территориальных громад Киева.
Служащим райгосадминистраций и коммунального предприятия сообщили о подозрении по:
- ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением),
- ч. 2 ст. 28 УК Украины (совершение уголовного правонарушения группой лиц по предварительному сговору),
- ч. 1 ст. 366 УК Украины (составление, выдача и внесение в официальные документы заведомо ложных сведений).
Решается вопрос об избрании злоумышленникам меры пресечения.
- В то же время 1 февраля Бюро экономической безопасности и СБУ провели обыски в доме миллиардера Игоря Коломойского по делу о присвоении бывшим топ-менеджментом Укрнафты и Укртатнафты 40 млрд грн. Впоследствии сообщили о подозрении главному бухгалтеру Укртатнафты, она фигурирует в схеме хищения средств Укрнафты и Укртатнафты на 40 млрд грн.
- Служба безопасности Украины изъяла более 16 тыс. тонн нефтепродуктов на общую стоимость около 800 млн грн.
- В настоящее время экс-исполнителю обязанностей первого заместителя председателя Правления компании "Укртатнафта" (2019-2022 гг.) сообщили еще об одном подозрении в завладении чужим имуществом.
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