Наземные станции киевского метро опасны для укрытия и перевозки пассажиров во время воздушной тревоги, - КГГА

Об этом сообщает КГГА.



Назвенные станции метрополитена Киева "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная" опасны для укрытия и перевозки пассажиров в случае воздушной тревоги. Они будут закрыты.



КГГА призвала граждан переместиться в другие укрытия или подземные станции.



Вход в некоторые станции киевского метрополитена ограничат для обеспечения постепенного вывоза людей и избегания скоплений.

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