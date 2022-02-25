Наземные станции киевского метро опасны для укрытия и перевозки пассажиров во время воздушной тревоги, - КГГА
Станции киевского метрополитена "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная" не будут работать во время воздушной тревоги
Об этом сообщает КГГА.
Назвенные станции метрополитена Киева "Днепр", "Гидропарк", "Левобережная", "Дарница", "Черниговская", "Лесная" опасны для укрытия и перевозки пассажиров в случае воздушной тревоги. Они будут закрыты.
КГГА призвала граждан переместиться в другие укрытия или подземные станции.
Вход в некоторые станции киевского метрополитена ограничат для обеспечения постепенного вывоза людей и избегания скоплений.
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