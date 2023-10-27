Наземная операция в Газе будет продолжительной: министр обороны Израиля объяснил почему

Об этом сообщает The Hill .

Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что, по его мнению, долгожданное наземное наступление в Газе будет длительным и сложным процессом, подчеркнув, что уничтожение печально известной сети тоннелей, построенной ХАМАСом под землей, будет непростой задачей.

Галлант добавил, что ожидает, что это приведет к очередной фазе боевых действий меньшей интенсивности, поскольку Израиль уничтожает очаги сопротивления. Он показал аэрофотосъемку того, что он описал как шахту тоннеля, построенного рядом с больницей, и сказал, что туннели часто берут свое начало в гражданских районах, но эти утверждения невозможно проверить самостоятельно.

Сообщается, что о системе туннелей ХАМАСа, так называемой скрытой линии фронта Израиля, многое неизвестно. В дополнение к разветвленной системе тоннелей, тактика ХАМАСа по созданию пусковых установок в жилых домах и больницах, практика переодевания в гражданскую одежду, чтобы смешаться с гражданским населением, а также густота населения Газы создают серьезные проблемы для Израиля в преддверии потенциального наземного вторжения.