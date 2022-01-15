Назарбаев давно умер, его похоронили, - Жириновский

Причем произошло это "давно", заявил он в эфире московского Радио КП, передает Еспресо.TV .



Читайте также : Максим Умный: Казахский кризис и российские интересы



"Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается. Тем более, что сразу был арестован председатель Комитета государственной безопасности (Комитета национальной безопасности Казахстана - ред.)", - отметил Жириновский.



Читайте на "Цензор.НЕТ" : Токаева охраняют россияне. Приказ стрелять по восставшим он отдал по требованию Путина, - экспредседатель КНБ Казахстана Альнур Мусаев



Политик объяснил, что против бывшего лидера "ополчился народ", поэтому его могли избавиться.

Власти Казахстана утверждают, что Назарбаев жив и якобы продолжает оставаться в стране. Хотя тот не появлялся на публике с начала недавней волны протестов.

Нурсултану Назарбаеву, если он действительно жив, есть 81 год.

Формальным президентом Казахстана является Касим-Жомарт Токаев, считающийся креатурой Назарбаева.



Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb