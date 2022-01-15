Назарбаев давно умер, его похоронили, - Жириновский
Российский политик, глава фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский выразил мнение, что бывший президент Казахстана Нурсултан Назарбаев скончался и его похоронили
Причем произошло это "давно", заявил он в эфире московского Радио КП, передает Еспресо.TV .
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"Так тихо спрятаться, ничего не говорить и быть живым? Это исключается. Тем более, что сразу был арестован председатель Комитета государственной безопасности (Комитета национальной безопасности Казахстана - ред.)", - отметил Жириновский.
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Политик объяснил, что против бывшего лидера "ополчился народ", поэтому его могли избавиться.
- Власти Казахстана утверждают, что Назарбаев жив и якобы продолжает оставаться в стране. Хотя тот не появлялся на публике с начала недавней волны протестов.
- Нурсултану Назарбаеву, если он действительно жив, есть 81 год.
- Формальным президентом Казахстана является Касим-Жомарт Токаев, считающийся креатурой Назарбаева.
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