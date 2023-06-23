Маятник качнулся назад: США столкнулись с последствиями растянутых производственных цепочек, которые легко разорвать напрочь, ведь раньше страна отдала (!) на аутсорс целые производственные системы; до сильных мира сего (вроде бы) начало доходить, что мощное государство не построишь на экономике развлечений и услуг, и что "белые воротнички" не способны на результат без "синих комбезов"; над промышленными площадками больших городов Старого и Нового света, на которых поставила крест идея глобализации и постиндустриализации, начинает теплиться новый рассвет.

"Трубадуры постиндустриальной сказки упустили из виду, что экономика услуг никогда не создавала и не поддерживала сверхдержаву. Не будучи ни заменителем, ни преемником производства, сфера услуг является либо производной от него, либо дополнением к нему". (с)

"Десятилетиями городам предписывали планировать постиндустриальный город, в основе которого лежит экономика услуг, а не производства. Теперь же, почти за одну ночь, перед ними встала задача создать индустриальный мегаполис в разных секторах и юрисдикциях". (с)

Наконец очевидное стало явным: погоня за дешевыми руками, разбрасывание технологиями, беспринципное и безответственное инвестирование в дешевые, но враждебные территории – все это убивает гармонию национальной экономики, множит популизм и, как следствие, расшатывает политическую стабильность

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Наконец очевидное стало явным: погоня за дешевыми руками, разбрасывание технологиями, беспринципное и безответственное инвестирование в дешевые, но враждебные территории – все это убивает гармонию национальной экономики, множит популизм и, как следствие, расшатывает политическую стабильность.

В обращение входят термины "решоринг" - возвращение домой производства, ранее перенесенного в страны с более дешевой рабочей силой, и "реиндустриализация" - новая индустриализация.

Крайности вредят – эта консервативная максима очень иллюстративна сейчас. Если трезвый обмен технологиями превращается в их разбазаривание, если сообщество (производственная кооперация) трансформируется в промышленный шлангит (сброс тяжелого на более простых), если хочется собирать сливочки без заморочек – жди беды

И тут уместно вспомнить: крайности вредят. Эта консервативная максима очень иллюстративна сейчас. Если трезвый обмен технологиями превращается в их разбазаривание, если сообщество (производственная кооперация) трансформируется в промышленный шлангит (сброс тяжелого на более простых), если хочется собирать сливочки без заморочек – жди беды.

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Об этом уже пишут: "Пора признать, что наш эксперимент с деиндустриализацией и оффшоризацией провалился", — Натан Хитчен и Роберт В. Паттерсон на страницах издания The American Conservative.

Неужели здравый смысл был услышан? Постиндустриальный мир заканчивается?

Тут бы Украине присмотреться – то, что для больших "начинается сегодня", для нас будет актуальным "послезавтра". И к собственной Новой Индустриализации нужно подойти вдумчиво.

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Об авторе. Виталий Гайдукевич, журналист

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