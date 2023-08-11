Если ищете спасения от августовской жары или дождя перед экраном, то традиционная подборка фильмов к выходным от "Еспресо" для вас

"Максим Оса: золото Песиголовца"

В кинотеатрах с 10 августа

Речь идет о первой в истории украинского кинематографа экранизации комикса. Собственно речь идет об украинском детективном фильме по мотивам графического романа Игоря Баранько "Максим Оса", который снял режиссер Мирослав Латык.

Об экранизации комикса автора, которого одновременно считают украинским, французским и американским, говорилось начиная с 2012 года. Проект неоднократно участвовал в питчингах Госкино для получения финансирования. Однако, несмотря на победу в одном из отборов, снимать начали только в конце 2019 года в лесах Киевской области, а также в каменец-подольском замке. Сегодня часть команды фильма служит в рядах ВСУ. Следовательно, все средства от показа фильма (в частности в "Планете кино" во Львове) пойдут на производство дронов "ОСА".

Итак, 1636 год. Польский король, чтобы предотвратить восстание, платит дань казакам. Однако золото украдено, а на Максима Осу возложено обязательство обнаружить утраченные сокровища. Осе придется распутать ведьмскую паутину и лицом к лицу встретиться с мистическим Песиголовцем. А о судьбе золота и его владельца умалчивает даже писарь, который ведет этот рассказ.

В ролях: Василий Кухарский, Ольга Макеева, Владимир Ющенко, Владимир Гурин, Сергей Деньга, Альбина Корж, Анастасия Михальчук.

"Гран Туризмо"

В кинотеатрах с 10 августа

Эта приключенческая драма, снятая режиссером Нилом Бломкампом, основывается на реальных событиях. Янн Марденборо стал третьим и самым молодым победителем Академии GT, победив 90 000 участников. Тренировка геймеров, которые могли бы стать профессиональными автогонщиками, происходила в рамках телепередачи, транслировавшейся с 2008 по 2016 год. Сегодня Янн – действующий британский профессиональный гонщик. Идея снять о нем фильм возникла еще в 2013 году, однако работу начали только в конце 2022 года.

Итак, однажды Дэнни Муру пришло в голову помочь геймерам, играющим в стимуляторы гонки, стать настоящими автогонщиками. Отбор продолжался во много этапов. В конце концов Янн Марденборо лучше всех преодолел все этапы подготовки. О том, что настоящие заезды очень отличаются от сиденья перед монитором, он знал. Ему ни на миг не давали об этом забыть все причастные к гонке. Однако только день заезда с профессиональными пилотами показал, чего Янн стоит.

Фильм уже получил теплые отзывы критиков.

В главных ролях: Орландо Блум, Дэвид Гарбор, Арчи Мадекве, Джимон Гонсу

"Миссия Стоун"

На Netfliх с 11 августа

Эту остросюжетную ленту снял британец Том Гарпер. Как рассказывал предварительно, для него важно было снять фильм о герое (в его случае героине) вроде Бонда, однако для которого глубокая забота и сочувствие к людям — одни из самых основных понятий.

Агентка загадочной миротворческой организации должна как можно быстрее остановить хакерку, которая пытается похитить ее самое ценное и опасное оружие. Рэйчел Стоун — единственная агентка мировой миротворческой организации, мешающая угрозам ее важнейшему (и самому опасному) ресурсу под кодовым названием "Сердце"

В ролях: Галь Гадот, Джейми Дорнан, Алия Бхатт.

"Таблетка от боли"

На Netflix с 10 августа (сериал, 1-й сезон)

Провокативная драма на основе реальных событий, произошедших в США в начале 2000-х, когда фармацевтическая компания Purdue Pharma скрыла информацию, насколько сильное привыкание вызывает обезболивающий препарат "Оксикодон" и чем он угрожает. Иными словами, речь о вымышленной версии реальных событий, исследующей причины и последствия опиоидной эпидемии в США. Сериал посвящен виновникам, жертвам и искателям правды, жизнь которых навсегда изменило изобретение полусинтетического лекарственного средства, относящегося к группе опиоидных анальгетиков.

В ролях: Мэтью Бродерик, Узо Адуба, Тейлор Китч, Дина Шихаби и другие.

"Свидание на Венере"

В кинотеатрах с 10 августа

Эту мелодраму снял испанский режиссер Хоакин Льямас, обогатив ее реальными местными видами, от которых иногда дух захватывает. Итак, романтическая история, которая не только о чувствах, но и об определенных философских вещах, приобретает особую привлекательность.

По сюжету девушка Миа привыкла не думать о своей болезни и пытается прожить оставшееся время в хорошем настроении. Кажется, ничто не может ее огорчить или заставить усидеть на одном месте. Поскольку Миа всегда мечтала найти свою биологическую мать, то начинает планировать путешествие в Испанию, чтобы пройтись по составленному ею списку адресов, где может жить и ее настоящая мама. Не имея особых надежд, Миа приглашает вместе с ней в путешествие своего знакомого Кайла. В последнее время парня грызет совесть за его поступок, сильно навредивший другим людям. Но он соглашается.

В ролях: Вирджиния Гарднер, Алекс Айоно, Роб Эстес, Изабель Серрано, Бернард Баллен и др.