"Найти 15 шпионов ежемесячно": в Луганской области оккупанты усилили обыски местных жителей, - ОВА
На оккупированных территориях Луганской области российские захватчики ужесточили обыски и задержания местных жителей для того, чтобы обнаруживать ежемесячно по 15 шпионов и поклонников Украины
Об этом сообщила Луганская областная военная администрация.
"Так называемые правоохранительные органы ЛНР получили новую разнарядку - выявлять ежемесячно по 15 шпионов и сторонников Украины. Для выполнения такого плана снова усилены обыски и задержание местных жителей", - говорится в сообщении.
Отмечается, что по информации из открытых источников, за последние две недели известно уже о 8 случаях задержания местных жителей на временно оккупированных территориях Луганской области.
"Когда россиянам нужно выполнить план хозяина – причину задержания они найдут любую", – добавили в администрации.
Также там отметили, что в Северодонецке оккупанты открыли два комиссионных магазина, где скупают практически любую вещь, даже инструменты и косметику.
"Мародерство в захваченном городе официально превратилось в бизнес-проект. Из-за отсутствия работы и, соответственно, денег, люди по дешевке сдают все, что только возможно – свое и соседское", - сообщили в ОВА.
- 27 июня стало известно, что захватчики усиливают контрразведывательный режим во временно оккупированном городе Привиль Луганской области - угрожают местным за общение с лицами на подконтрольной Украине территории.
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