Об этом сообщила Луганская областная военная администрация.

"Так называемые правоохранительные органы ЛНР получили новую разнарядку - выявлять ежемесячно по 15 шпионов и сторонников Украины. Для выполнения такого плана снова усилены обыски и задержание местных жителей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что по информации из открытых источников, за последние две недели известно уже о 8 случаях задержания местных жителей на временно оккупированных территориях Луганской области.

"Когда россиянам нужно выполнить план хозяина – причину задержания они найдут любую", – добавили в администрации.

Также там отметили, что в Северодонецке оккупанты открыли два комиссионных магазина, где скупают практически любую вещь, даже инструменты и косметику.

"Мародерство в захваченном городе официально превратилось в бизнес-проект. Из-за отсутствия работы и, соответственно, денег, люди по дешевке сдают все, что только возможно – свое и соседское", - сообщили в ОВА.