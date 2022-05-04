"Найди изменника" и "Стоп мародер": СБУ запускает два новых чат-бота
СБУ запускает чат-боты "Найди изменника" и "Стоп мародер", в которых можно сообщить о мародерах и коллаборантах, чтобы потом привлечь их к ответственности
Об этом идет речь в телеграмме СБУ.
"СБУ запускает 2 новых чат-бота: для идентификации предателей и мародеров. С их помощью каждый гражданин сможет оперативно помочь украинской спецслужбе разоблачить преступников", - сообщили в спецслужбе.
На чат-бот "Найди изменника!" @Traitor_Search_bot можно послать информацию о предателях, которые сотрудничали с россиянами, а также тех, кто сообщает оккупантам важную информацию или поддерживает их в соцсетях.
Чат-бот "Стоп мародер" @stop_marauder_ua_bot создан для сбора информации о мародерах. Информацию разместят на специальном сайте .
"Также продолжает эффективно функционировать официальный чат-бот STOP Russian War @stop_russian_war_bot. С первых дней вторжения мы получили на него тысячи сообщений о позициях и технике врага. И благодаря этому наши военные нанесли значительные потери российским оккупантам", - отметили в СБУ.
Собранную информацию полиция использует для привлечения мародеров и предателей к ответственности.
- В начале марта в Минцифре создали чат-бот в Telegram "еВраг", с помощью которого украинцы о передвижении оккупанта или его вражеской техники.
- В апреле появился чат-бот Stop Russian aggression для фиксации военных преступлений России в Украине.
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