"Найди изменника" и "Стоп мародер": СБУ запускает два новых чат-бота

Об этом идет речь в телеграмме СБУ.



"СБУ запускает 2 новых чат-бота: для идентификации предателей и мародеров. С их помощью каждый гражданин сможет оперативно помочь украинской спецслужбе разоблачить преступников", - сообщили в спецслужбе.



На чат-бот "Найди изменника!" @Traitor_Search_bot можно послать информацию о предателях, которые сотрудничали с россиянами, а также тех, кто сообщает оккупантам важную информацию или поддерживает их в соцсетях.



Чат-бот "Стоп мародер" @stop_marauder_ua_bot создан для сбора информации о мародерах. Информацию разместят на специальном сайте .



"Также продолжает эффективно функционировать официальный чат-бот STOP Russian War @stop_russian_war_bot. С первых дней вторжения мы получили на него тысячи сообщений о позициях и технике врага. И благодаря этому наши военные нанесли значительные потери российским оккупантам", - отметили в СБУ.



Собранную информацию полиция использует для привлечения мародеров и предателей к ответственности.

В начале марта в Минцифре создали чат-бот в Telegram "еВраг", с помощью которого украинцы о передвижении оккупанта или его вражеской техники.

В апреле появился чат-бот Stop Russian aggression для фиксации военных преступлений России в Украине.

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