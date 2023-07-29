Найдется место, где РФ не сможет полноценно воевать, и там будет настоящий прорыв Украины, - британский полковник Грант
Стратегический прорыв Украины будет там, где РФ не сможет нормально воевать, а где именно он произойдет, станет ясно в течение следующего месяца
Об этом рассказал британский полковник Глен Грант в эфире Еспресо.
По его словам, у Сил обороны решимость бороться, и вызов для РФ в том, сможет ли она продолжать наступать на Донецком направлении. У врага плохое обеспечение, и Украина успешно уничтожает его артиллерию и боеприпасы. Однако неизвестно, где слабое место россиян.
"Найдется место, где Россия вдруг не сможет воевать должным образом. Именно там должен произойти настоящий стратегический прорыв. И поэтому, глядя на юг, у меня возникает вопрос: что происходит в районе Донецка, когда украинские войска продвигаются вперед? Что произойдет, если они ворвутся в Донецк? Есть ли у ВСУ еще около 30 тыс. солдат, которые могут войти в Донецк и взять его? Это интересные вопросы на данный момент, потому что поле боя до конца непонятно. А может, это будет Лиман, или Бахмут, или Донецк, или Запорожье и юг. И только в ближайшие две-три недели или в течение следующего месяца будет понятно, где на самом деле Украина может причинить наибольший вред, - подчеркнул Глен Грант.
- 28 июля Силы обороны проводили контрнаступательные операции как минимум на 3 участках фронта и продвинулись вперед под Бахмутом.
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