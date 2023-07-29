Об этом рассказал британский полковник Глен Грант в эфире Еспресо.

По его словам, у Сил обороны решимость бороться, и вызов для РФ в том, сможет ли она продолжать наступать на Донецком направлении. У врага плохое обеспечение, и Украина успешно уничтожает его артиллерию и боеприпасы. Однако неизвестно, где слабое место россиян.

"Найдется место, где Россия вдруг не сможет воевать должным образом. Именно там должен произойти настоящий стратегический прорыв. И поэтому, глядя на юг, у меня возникает вопрос: что происходит в районе Донецка, когда украинские войска продвигаются вперед? Что произойдет, если они ворвутся в Донецк? Есть ли у ВСУ еще около 30 тыс. солдат, которые могут войти в Донецк и взять его? Это интересные вопросы на данный момент, потому что поле боя до конца непонятно. А может, это будет Лиман, или Бахмут, или Донецк, или Запорожье и юг. И только в ближайшие две-три недели или в течение следующего месяца будет понятно, где на самом деле Украина может причинить наибольший вред, - подчеркнул Глен Грант.