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Найденные в Киево-Печерской лавре портреты Николая II и его жены являются прямым свидетельством того, что УПЦ МП является частью русской церкви, - Княжицкий

8 июля, 2023 суббота
19:06
Общество

Николай Княжицкий, народный депутат Украины, считает, что обнаруженные в лавре 6 июля портреты царской семьи российского императора должны стать вещественным доказательством в доказывании связи УПЦ МП с русской церковью

Такое мнение он высказал в эфире Эспрессо.

"Николая II в России считают святым, поэтому эти портреты еще раз являются прямым свидетельством того, что УПЦ МП является частью русской церкви. Портреты русского царя и его супруги должны быть использованы в качестве доказательств в суде на случай судебных дел, которые должны доказать связь этой церкви с русским. На мой взгляд, эта находка какой-то художественной ценности не представляет, если бы представляла, то должна быть где-то в украинских музеях, возможно, в запасниках, но это точно не музейные вещи", - сказал Николай Княжицкий.

Княжицкий подытожил, что в данном случае эти портреты не заслуживают большего, чем быть вещественным доказательством в следственных органах.

Ситуация в Киево-Печерской Лавре

29 марта УПЦ МП должна была покинуть Киево-Печерскую лавру : на территории заповедника собрались верующие, состоялась литургия, также представители патриархата подали иск в суд из-за расторжения договора об аренде с заповедником. В Минкульте утверждали, что пока Хозяйственный суд не примет решение об обеспечении ходатайства УПЦ МП, у ее представителей нет правовых оснований находиться на территории Лавры.

Впоследствии стало известно, что комиссии Минкульта, которая должна была проверить два здания Лавры, препятствуют верующие: представители не покинули заповедник, а митрополита Павла вызвали в СБУ. Также УПЦ МП все же провела в Киево-Печерской лавре службу. Хотя 29 марта должна была освободить здание.

Также митрополит московской церкви Павел Лебедь пытался выбить микрофон у корреспондентки Эспрессо. Полиция открыла производство по факту препятствования деятельности журналистов возле Лавры.

30 марта Хозяйственный суд Киева отказал в обеспечении иска УПЦ МП к заповеднику "Киево-Печерская лавра" о незаконности одностороннего расторжения договора. Также в этот день правительство признало утратившим силу распоряжение 2013 года о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

На следующий день прихожане и представители УПЦ МП во второй раз не пустили в Киево-Печерскую лавру комиссию Министерства культуры и информационной политики. Также в УПЦ МП заявили , что нет юридических оснований считать недействительным соглашение о передаче в безвозмездное пользование монастыря УПЦ МП зданий и сооружений Киево-Печерской лавры.

Позже митрополит московской церкви Павел Лебедь получил подозрение . После этого в расположенной неподалеку от Киева резиденции митрополита начался обыск. А Шевченковский районный суд Киева по итогам проведения закрытого заседания по делу митрополита церкви Московского патриархата Павла (Петра Лебедя) вынес решение о его домашнем аресте в круглосуточном режиме.

29 мая митрополиту Украинской православной церкви Московского патриархата, экснаместнику Киево-Печерской лавры Павлу до 1 июля продлили домашний арест. Позже арест продлили еще на 2 месяца.

В июне Черниговский облсовет поддержал обращение к президенту, Кабмину и Верховной Раде относительно немедленного запрета в Украине РПЦ и организаций зависимых от него, а также УПЦ МП. Впоследствии подобное решение принял Киевский облсовет.

12 июня в Минкульте сообщили , что УПЦ МП не уволила 79 объектов Киево-Печерской лавры в течение предоставленных им трех дней – теперь их заставит это сделать суд.

1 июля Минкульт принял решение об ограничении доступа монахов УПЦ МП в помещения Лавры, а также запечатывание тех корпусов, где нет монахов.

Уже 4 июля комиссия Минкульта прибыла проверить и опечатать освобожденные корпуса Нижней лавры, а представители и прихожане УПЦ МП пытаются сорвать ее работу. Впоследствии стало известно, что глава комиссии написал заявление в полицию из-за препятствования их работе.

Кроме того, в этот день Белорусская православная церковь заявила , что готова принять монахов УПЦ МП из Киево-Печерской Лавры "в случае их насильственного выселения".

5 июля северный апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляционную жалобу Украинской православной церкви Московского патриархата.

6 июля в монастыре Киево-Печерской лавры обнаружили портреты русского царя Николая II и императрицы

Видео
Украина
Николай Княжицкий
УПЦ МП
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