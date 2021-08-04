Найденные на автобусной остановке секретные документы по НАТО и кораблю ВМФ Великобритании Defender потерял кандидат в послы, - СМИ

Об этом заявляет Guardian.



Журналисты назвали Ангуса Лапсли виновным в утечке секретных документов Великобритании, в которых говорилось о присутствии Великобритании в Афганистане после ухода оттуда войск США, а также обсуждалась возможная реакция РФ на спланированный проход эсминца Defender через территориальные воды оккупированного Крыма.

Документы были переданы BBC в конце июня, что побудило телерадиокомпанию создать репортаж с подробным описанием их содержания.



Доступ Лапсли к секретной информации был приостановлен до полного завершения расследования, а самого чиновника перевели из министерства обороны в МИД.



Без такого доступа он не мог бы продолжать занимать должность в министерстве обороны, выполняя обязанности генерального директора, ответственного за оборонную политику НАТО.



Окончательного решения о его наказании пока нет. Издание отмечает, что наиболее распространенным наказанием для госслужащих в такой ситуации является временное приостановление допуска к секретным материалам, без которого они не могут выполнять свою работу.



Повышение Ангуса Лепсли сейчас считается маловероятным. Известно, что Лепсли находился на госслужбе с 1991 года. Он также работал в администрации тогдашнего премьер-министра Тони Блэра перед тем, как перейти в Министерство иностранных дел и по делам Содружества Наций.

Напомним, 23 июня российские СМИ со ссылкой на Мионоброны написали, что россияне сделали предупредительные выстрелы с Су-24 по эсминцу Великобритании Defender

23 июня в Великобритании опровергли информацию о предупредительных выстрелах со стороны россиян по британскому эсминцу Defender в водах оккупированного Крыма

Журналист ВВС рассказал подробности инцидента. По его словам в небе над эсминцем было около 20 самолетов россиян, а экипаж корабля надел балаклавы.

Впоследствии стало известно, что проход эсминца Defender санкционировал лично премьер-министр Борис Джонсон

25 июня в США заявили, что британские союзники заверили их об отсутствии факта выстрелов в сторону эсминца Defender.

26 июня ВВС сообщила, что на автобусной остановке в английском графстве Кент были обнаружены документы с секретной информацией о британском эсминце Defender