Найденные на автобусной остановке секретные документы по НАТО и кораблю ВМФ Великобритании Defender потерял кандидат в послы, - СМИ
Секретные документы британского правительства на автобусной остановке в графстве Кент потерял тогдашний кандидат в послы Великобритании при НАТО
Об этом заявляет Guardian.
Журналисты назвали Ангуса Лапсли виновным в утечке секретных документов Великобритании, в которых говорилось о присутствии Великобритании в Афганистане после ухода оттуда войск США, а также обсуждалась возможная реакция РФ на спланированный проход эсминца Defender через территориальные воды оккупированного Крыма.
Документы были переданы BBC в конце июня, что побудило телерадиокомпанию создать репортаж с подробным описанием их содержания.
Доступ Лапсли к секретной информации был приостановлен до полного завершения расследования, а самого чиновника перевели из министерства обороны в МИД.
Без такого доступа он не мог бы продолжать занимать должность в министерстве обороны, выполняя обязанности генерального директора, ответственного за оборонную политику НАТО.
Окончательного решения о его наказании пока нет. Издание отмечает, что наиболее распространенным наказанием для госслужащих в такой ситуации является временное приостановление допуска к секретным материалам, без которого они не могут выполнять свою работу.
Повышение Ангуса Лепсли сейчас считается маловероятным. Известно, что Лепсли находился на госслужбе с 1991 года. Он также работал в администрации тогдашнего премьер-министра Тони Блэра перед тем, как перейти в Министерство иностранных дел и по делам Содружества Наций.
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