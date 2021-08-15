Найден мертвым мэр Кривого Рога

Об этом со ссылкой на свои собственные источники сообщает Первый Криворожский.



По предварительным данным, мэр покончил с собой в селе Свободном.



На место происшествия уже выехали сотрудники полиции.



Обстоятельства будут выясняться.



Кто будет исполнять его обязанности, на данный момент неизвестно.



"Труп мужчины нашел знакомый погибшего на пороге веранды, на улице Украинской. Мужчина лежал в луже крови, рядом находилось ружье", - добавляет криворожский ресурс Первый городской.



Как отмечает издание, Павлов был "застреленным" в "собственном доме".



Справка



Сначала электрослесарь, а затем экономист по специальности Константин Павлов избирался на городского главу при поддержке партии "Оппозиционная платформа - За жизнь".



Депутат Верховной Рады VII и VIII созывов.



Ранее все время был связан с Партией регионов:



2005 - вступил в ПР,



2010 - возглавил ячейку "регионалов" в Кривом Роге.



Политологи считали его приближенным к семье Вилкулов.



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