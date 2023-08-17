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Найден безопасный путь. Что говорит эксперт о выходе первого судна из Одессы по "временному коридору"

17 августа, 2023 четверг
12:47
Экономика

Андрей Рыженко, капитан 1-го ранга запаса ВМС ВС Украины, стратегический эксперт компании "Соната", выразил надежду на возобновление судоходства через территориальные воды Украины, Румынии, Болгарии, Турции в пролив Босфор

Об этом он рассказал в эфире Еспресо.

Капитан 1-го ранга запаса ВМС ВСУ дал комментарий относительно выхода 16 августа из Одесского порта первого судна после оглашения Россией о прекращении действия "зернового соглашения".

"Сейчас есть такой осторожный оптимизм, что найден безопасный путь из портов Большой Одессы: Черноморск, Одесса и Пивденный. То есть, что возможно возобновить судоходство через территориальные воды Украины, Румынии, Болгарии, Турции в пролив Босфор. Как раз этот первый сухогруз двигался в пределах этих территориальных вод", - объяснил стратегический эксперт компании "Соната".

Андрей Рыженко отметил, что основным вызовом для судов в Черном море являются наши территориальные воды, где есть минная опасность и угроза применения противником самолетов и кораблей.

"Я предполагаю, что судно, вышедшее из порта Одессы 16 августа, уже близится к выходу из вод Черного моря. Я смотрел, судно прошло беспрепятственно в пределах территориальных вод Украины. Надо добавить, что основные пути коммуникаций между нашими портами и проливом Босфор международно определены, однако остаются заблокированными. Будем надеяться, чтобы этот путь работал и дальше", - подытожил Рыженко.

Что известно о работе "зернового коридора"

17 июля Россия объявила о прекращении действия "зернового соглашения". В ответ на это Владимир Зеленский заявил , что необходимо продолжать использовать зерновой коридор даже несмотря на выход РФ из соглашения.

30 июля, несмотря на завершение "зернового соглашения", три гражданских грузовых судна иностранного происхождения прошли российскую блокаду в Черном море и стали на якорь в одном из украинских зерновых портов в дельте Дуная.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов 4 августа заявил , что Украина будет отправлять корабли с собственным зерном туда, куда считает необходимым, и ни у кого не будет спрашивать разрешения на это.

10 августа Военно-Морские силы Вооруженных Сил сообщили о временном гуманитарном коридоре для торговых судов, идущих в и из портов Украины. Эти маршруты будут использоваться в первую очередь для возможности выхода гражданских судов, которые находятся в украинских портах Черноморск, Одесса и Пивденный с начала полномасштабного вторжения России.

12 августа Украина открыла регистрацию торговых судов и их владельцев, которые готовы проходить по временным маршрутам в украинские порты в Черном море.

16 августа из Одесского порта вышло первое судно после оглашения Россией о прекращении действия "зернового соглашения" 16 июля 2023 года.

Украина
Одесса
Румыния
Турция
Болгария
Война с Россией
Чорное море
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