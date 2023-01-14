Найдем всех причастных к этому террору: Зеленский об обстреле дома в Днепре
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что разбор завалов после ракетного удара РФ в Днепре продолжается, а "всех причастных к нему найдут"
Об этом Зеленский сообщил в телеграмме.
"Найдем всех причастных к этому террору. Все понесут ответственность. Максимальную", - заявил он.
По словам Зеленского, разбор завалов в Днепре продолжается, на месте работают соответствующие службы.
"Боремся за каждого человека, каждую жизнь. Вечная память всем, чьи жизнь унес российский террор! Мир должен остановить это зло", - добавил он.
- 14 января, россияне нанесли удар по Днепру, в результате чего разрушен подъезд девятиэтажного дома, ранены по меньшей мере 27 человек, 5 погибших и полностью обесточен один из районов города. Заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко добавил ъ, что людей из разрушенного дома снимают кранами. Они сигнализируют спасателям фонариками и мобильными телефонами.
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