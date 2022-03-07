Найдем и придем - как за Айхманом или бен Ладеном: Данилов пригрозил Путину и его приспешникам

Об этом на своей фейсбук-странице написал секретарь СНБО Алексей Данилов, передает Еспресо.TV .



"Начался двенадцатый день украинского национального сопротивления! Вооруженные Силы Украины, ТРО, Национальная гвардия, полиция, СБУ, разведка, пограничники, ГСЧС, наши героические медики, волонтеры и десятки тысяч других причастных к организации сопротивления делали и делают все, чтобы мы встретили это утро и продолжили нашу справедливую борьбу", – заявил Данилов.

К сожалению, по его словам, "утро подтвердило то, что украинцы поняли с первых дней войны. Российское руководство заранее и сознательно планировало тактику "выжженной земли", полного игнорирования международного права, стало на путь совершения военных преступлений и преступлений против человечности.

В пять утра российские оккупационные войска применили "Смерч" против мирных жителей Николаева. В результате обстрела – пожары и разрушения. Кроме этого, также вчера, российские оккупанты, продолжая "черный список" своих преступлений, нанесли ракетный удар по гражданскому аэродрому в Виннице, обстреливали беззащитных людей, которые эвакуировались из Бучи и Ирпеня. Бомбили города Малин, Овруч, Коростень. И это только за один день..."

По словам секретаря СНБО, "будущий трибунал над российскими преступниками станет показательным как для всего мира, так и для самой России, поскольку война с Украиной, помимо всего прочего, запустила процесс ликвидации самого путинского режима".

"Никогда не сражайтесь с Украиной, наш народ прошел на протяжении тысячелетий бесчеловечные испытания, перемолов не одну империю и от этого стал только крепче и выносливее, так будет и сейчас! Вы убиваете наших детей, женщин, пожилых людей! Мы всех и все помним Вы нигде не скроетесь: ни за заборами ваших домов, ни на виллах на Майями, ни на яхте на Сейшелах или в бункере на Урале. Найдем и придем или как за Айхманом, или как за Бен Ладеном", - подчеркнул Данилов.

Он также добавил, что преступления РФ в документах, а "память о них раскаленным железом в сердцах. В наших списках и те, кто отдавал приказы, и те, кто их выполнял – наводил прицел ракетного удара по нашим мирным городам. Вы пришли на нашу землю и в наши семьи – мы придем к вам".

Напомним, министр обороны Украины Алексей Резников сообщил, что российских оккупантов "ждет сюрприз" в вопросе вооружения украинских военных.