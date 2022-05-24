Об этом Укравтодор сообщает в фейсбуке.

В посте сообщается о первом благотворительном онлайн-аукционе, который организация устраивает на платформе Prozorro.Продажи.

"Наш лот – легендарный дорожный знак, который был создан на третий день войны – "Нах*й, опять нах*й, в россию нах*й". Это указатель направлений для оккупантов, которые, как известно, могут двигаться только вслед за русским военным кораблем", - комментирует правительственная организация.

Как известно, с первых дней полномасштабной войны Укравтодор дал указание в областях демонтировать или зарисовывать знаки с названиями населенных пунктов, чтобы ограничить продвижение не имеющих адекватной навигации оккупантов.

В частности, Укравтодор создал универсальный указатель для российских военных, который даже установили на дорогах в некоторых регионах.

Выставленный на аукцион дорожный знак, на котором остались следы от пуль из Сумской области.

Его продадут 2 июня на благотворительном онлайн-аукционе в системе Prozorro. продадут. Стартовая цена за лот 50 тысяч гривен или $1500.

Сообщается, что владелец или владелица знака могут установить его в пределах своего домохозяйства или в другом месте (кроме дорог общего пользования).

Все средства, собранные по итогам аукциона, будут направлены на специальный счет Национального банка для нужд Вооруженных сил Украины.