Навязывать Украине дополнительные экономические трудности из-за интереса польских фермеров в выборах - стратегическое самоубийство, - дипломат Брайза
Экс-советник госсекретаря США, бывший директор по делам Европы и Евразии в Совете нацбезопасности США Мэтью Брайза отметил, что когда пройдут польские выборы и успокоится словацкая политическая система, поддержка Украины возобновится
Об этом он сказал в программе "Студия Запад с Антоном Борковским" на телеканале "Еспресо".
"Международный интерес к войне был и остается сильным, но политические системы не стоят на месте. Помните, какой в начале войны была поддержка Украины в Словакии, сколько украинских беженцев они приняли. Так же было и с Польшей. Но потом вмешалась внутренняя политика. Экономические условия в обеих странах стали сложнее для фермеров из-за украинского зерна. Их поддержка не развеялась, нет. В Словакии и Польше все еще осознают, что важно, чтобы Украина победила. Но люди стали более сосредоточенными на собственном положении и менее участливыми к Украине", – заметил Брайза.
По словам дипломата, Польша и Ярослав Качиньский ужасно ведут себя по отношению к Украине.
"Когда пройдут польские выборы, когда успокоится словацкая политическая система, тогда поддержка Украины восстановится. Но ужасно, как Польша и Ярослав Качинский ведут себя по отношению к Украине. Навязывать Украине дополнительные экономические трудности из-за интереса польских фермеров в выборах - это по меньшей мере эгоистично, а больше - это стратегическое самоубийство", - подчеркнул Брайза.
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