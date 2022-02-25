"Навредит населению": Грузия не присоединится к санкциям против России, - премьер

Об этом заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили, сообщает издание "Новости-Грузия".

По его словам, это помешает стране и народу Грузии.

"Грузия, с учетом наших национальных интересов и с учетом интересов нашего народа, не собирается участвовать в финансовых и экономических санкциях, поскольку, повторяю, это еще больше навредит нашей стране и нашему населению. Соответственно, я как глава правительства, который ответственен как за внутреннюю, так и за внешнюю политику, учитывая национальные интересы, буду руководить только интересами нашей страны", - заявил Гарибашвили.

Напомним, Россия в 2008 году начала войну и оккупировала часть Грузии.



Такое заявление Гарибашвили вызвало акции протеста в столице - Тбилиси.