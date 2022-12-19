Об этом сказал в комментарии Bild.

По словам обладателя "Золотого мяча" и чемпиона мира-1990, главным разочарованием турнира в Катаре для него стал лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, навредивший команде своим эго.

"Кристиану Роналду, конечно, большой провал этого чемпионата мира, полная противоположность Месси. Его самолюбие нанесло вред его команде и ему самому. Когда-то он был великим футболистом, бомбардиром мирового уровня. Теперь он окончательно испортил свою репутацию. Мне трудно представить, что он найдет. себе новый клуб", - сказал Маттеус.

Сборная Португалии на ЧМ-2022 остановилась в четвертьфинале, где проиграла Марокко (0:1). 37-летний Роналду сыграл на турнире 5 матчей и забил 1 гол. В конце ноября он расторг контракт с английским "Манчестер Юнайтед" и пока остается без клуба.

10 декабря сборная Марокко неожиданно победила Португалию и стала первой в истории африканской сборной, вышедшей в полуфинал чемпионата мира.

12 декабря бывший футболист сборной Португалии Луиш Фигу назвал причиной вылета команды из чемпионата мира то, что тренер посадил Криштиану Роналду на скамейку запасных.

18 декабря сборная Аргентины обыграла в финале по пенальти Францию и стала чемпионом мира-2022.

Лионеля Месси признали лучшим футболистом чемпионата мира-2022 в Катаре.

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