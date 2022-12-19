"Навредил своим эго": Легенда футбола рассказал, кто стал главным разочарованием ЧМ-2022
Бывший капитан сборной Германии Лотар Маттеус назвал главным разочарованием чемпионата мира-2022 португальца Криштиану Роналду
Об этом сказал в комментарии Bild.
По словам обладателя "Золотого мяча" и чемпиона мира-1990, главным разочарованием турнира в Катаре для него стал лидер сборной Португалии Криштиану Роналду, навредивший команде своим эго.
"Кристиану Роналду, конечно, большой провал этого чемпионата мира, полная противоположность Месси. Его самолюбие нанесло вред его команде и ему самому. Когда-то он был великим футболистом, бомбардиром мирового уровня. Теперь он окончательно испортил свою репутацию. Мне трудно представить, что он найдет. себе новый клуб", - сказал Маттеус.
Сборная Португалии на ЧМ-2022 остановилась в четвертьфинале, где проиграла Марокко (0:1). 37-летний Роналду сыграл на турнире 5 матчей и забил 1 гол. В конце ноября он расторг контракт с английским "Манчестер Юнайтед" и пока остается без клуба.
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