Наводнения в Ливии: из-за разрушения дамбы погибли более 2 тыс. человек
Власти восточной Ливии заявили о более 2000 погибших в результате наводнений, которые повлекли за собой разрушение дамбы возле города Дерна
Об этом сообщает NBC.
Отмечается, что в стране бурлит шторм "Дениэль", унесший жизни по меньшей мере 150 человек. Вдобавок к этому, из-за непогоды прорвало дамбу недалеко от города Дерна, что привело к сильным наводнениям в регионе.
Глава администрации восточной Ливии Усама Хамад заявил о не менее 2000 погибших, еще от 5000 до 6000 считаются пропавшими без вести.
"Целые кварталы смыло вместе с их жителями", - заявил спикер Ливийской национальной армии Ахмед Мисмари.
- Напомним, в результате сильных ливней север, северо-запад и часть центральной Словении 4 августа накрыли наводнения. Предварительно три человека погибли, несколько тысяч эвакуированы. 6 августа сообщено , что количество жертв возросло до четырех – среди них двое иностранцев.
- 6 сентября проливные дожди и наводнение на границе Турции, Болгарии и Греции повлекли гибель не менее 5 человек, еще несколько до сих пор считаются пропавшими без вести.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
- USD 37.43 Покупка 37.43Продажа 38.19
- EUR Покупка 40.24Продажа 41.25
- Актуальное
- Важное