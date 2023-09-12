Наводнения в Ливии: из-за разрушения дамбы погибли более 2 тыс. человек

Об этом сообщает NBC.

Отмечается, что в стране бурлит шторм "Дениэль", унесший жизни по меньшей мере 150 человек. Вдобавок к этому, из-за непогоды прорвало дамбу недалеко от города Дерна, что привело к сильным наводнениям в регионе.

Глава администрации восточной Ливии Усама Хамад заявил о не менее 2000 погибших, еще от 5000 до 6000 считаются пропавшими без вести.

"Целые кварталы смыло вместе с их жителями", - заявил спикер Ливийской национальной армии Ахмед Мисмари.