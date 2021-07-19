Наводнения в Европе добрались до Австрии: количество жертв в Бельгии и Германии растет
По состоянию на утро 19 июля в Германии от непогоды погибло 157 человек, в Бельгии паводок унес жизни 36 человек
Об этом пишет " Европейская правда ", DW и Der Standaard , передает Еспресо.TV .
По состоянию на утро понедельника, 19 июля, в немецких федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия известно вообще о 157 жертв наводнений. Впрочем, многие лица до сих пор считаются пропавшими без вести.
В городе Эрфтштадт-Блесс, река образовала промоину, в результате чего обрушились 3 дома. Власти заявляют об опасности нахождения рядом с промоины из-за возможности схода грунта.
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В баварском городе Пассау в ночь на 19 июля незначительно поднялся уровень воды в Дунае и оставался ниже отметки 8,50 метра, выше которой действует самый высокий уровень опасности по наводнений. Водой затопило набережную реки и автостоянки, а жители города защищали дома мешками с песком и барьерами.
На выходных проливные дожди прошли несколькими районами в Австрии, городок Галляйн вблизи Зальцбурга на границе с немецкой Баварией был затоплен.
В результути чрезмерных осадков бурные воды несли автомобили и мусора, но по состоянию на вечер воскресенья не было зарегистрировано ни одного смертельного случая.
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Напомним, по состоянию на 18 июля, в немецких федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, погибшим в результате наводнения считались 156 человек , сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести
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