Львов Главная
ru ua
Львов Главная
Коронавирус
Война с Россией
Главная Мир Наводнения в Европе добрались до Австрии: количество жертв в Бельгии и Германии растет

Наводнения в Европе добрались до Австрии: количество жертв в Бельгии и Германии растет

19 июля, 2021 понедельник
11:33
Мир

По состоянию на утро 19 июля в Германии от непогоды погибло 157 человек, в Бельгии паводок унес жизни 36 человек

Об этом пишет " Европейская правда ", DW и Der Standaard , передает Еспресо.TV .

По состоянию на утро понедельника, 19 июля, в немецких федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия известно вообще о 157 жертв наводнений. Впрочем, многие лица до сих пор считаются пропавшими без вести.

В городе Эрфтштадт-Блесс, река образовала промоину, в результате чего обрушились 3 дома. Власти заявляют об опасности нахождения рядом с промоины из-за возможности схода грунта.

Читайте также: Меркель рассказала о сюрреалистических и жутких картинах после наводнений в Германии

В баварском городе Пассау в ночь на 19 июля незначительно поднялся уровень воды в Дунае и оставался ниже отметки 8,50 метра, выше которой действует самый высокий уровень опасности по наводнений. Водой затопило набережную реки и автостоянки, а жители города защищали дома мешками с песком и барьерами.

На выходных проливные дожди прошли несколькими районами в Австрии, городок Галляйн вблизи Зальцбурга на границе с немецкой Баварией был затоплен.

В результути чрезмерных осадков бурные воды несли автомобили и мусора, но по состоянию на вечер воскресенья не было зарегистрировано ни одного смертельного случая.

Германия
Австрия
Читайте также:
Світоліна вийшла заміж за французького тенісиста
18 июля, 2021 воскресенье
Первая ракетка Украины Свитолина сменила фамилию
Андрій Ярмоленко
18 июля, 2021 воскресенье
"Вест Хэм" ошарашил ценой на украинского футболиста Ярмоленко
Прикордонник
18 июля, 2021 воскресенье
Нападение на пограничников на границе с Россией осуществили сотрудники СБУ
Киев
+22
  • Киев
  • Львов
  • Винница
  • Днепр
  • Донецк
  • Житомир
  • Запорожье
  • Ивано-Франковск
  • Кропивницкий
  • Луганск
  • Луцк
  • Николаев
  • Одесса
  • Полтава
  • Ровно
  • Сумы
  • Симферополь
  • Тернополь
  • Ужгород
  • Харьков
  • Херсон
  • Хмельницкий
  • Черкасси
  • Черновцы
  • Чернигов
  • USD 27.09
    Покупка 27.09
    Продажа 27.31
  • EUR
    Покупка 31.89
    Продажа 32.28
LIVE
  • Актуальное
  • Важное
2021, понедельник
19 июля
11:51
В Украине в результате непогоды обесточены 170 населенных пунктов в 7 областях
11:47
Грузия освободила двух осужденных украинских яхтсменов
11:44
На Херсонщине грузовик насмерть сбил 29-летнего полицейского
11:32
гранит
Директора предприятия в Ровенской области подозревают в незаконной добыче гранитов более чем 320 тыс. куб. м
10:54
вакцинция
За сутки в Украине сделали прививку более 37 тыс. человек
10:53
талибан
В Кабуле 15 дипмиссий и представитель НАТО призвали Талибан к прекращению огня
10:29
На Кипре толпа штурмовала телекомпанию в ходе протестов из-за ковид-паспортов
10:12
гривна
Правительство планирует увеличить минимальную зарплату до 7700 грн в следующем году, - Марченко
10:01
Бабий яр
Не может частный проект иметь "безусловную и безоговорочную" поддержку государства, - Дробович о Бабьем Яре
09:58
В Киеве произошел пожар на складе площадью 1,2 тыс. кв.м
В Киеве произошел пожар на складе площадью 1,2 тыс. кв.м
09:45
ООС
На Днепропетровщине в больнице скончался раненый при обстреле военный
09:19
Курс валют: цена доллара и евро снизилась в начале недели
09:14
карантин
Из-за нарушения карантина: из Австралии депортируют британскую журналистку
08:46
Виктор Ляшко
В ближайшее время украинцам представят лекарства от коронавируса, - Ляшко
08:40
ДТП
На Волыни легковушка влетела в дерево: три человека погибли, среди них - ребенок, еще девять госпитализированы
08:26
Окупант
Оккупанты четыре раза нарушили "тишину" на Донбассе
08:16
Коронавирус: за сутки умерли пять украинцев
07:57
Англия ослабляет карантин, Уэльс и Шотландия оставят в силе ряд ограничений
07:34
Страны ОПЕК + договорились об увеличении добычи нефти
07:27
Эксклюзив
газ
Первые газовые войны между Украиной и Россией
07:16
Виктор Ляшко
Ляшко: "Дельта" вытеснит другие штаммы коронавируса в Украине через месяц-два
2021, воскресенье
18 июля
22:55
Эксклюзив
Похоже, Зеленский не возражает против формулы Штайнмайера. Это шокирует, - Бессмертный
22:40
США пообещали продолжить оказывать помощь Украине
22:30
Эксклюзив
Статья Путина об "одном народе" адресована Зеленскому. Мол, покайся, мы же тебя рассчитывали, - Фейгин
22:19
"Вест Хэм" ошарашил ценой на украинского футболиста Ярмоленко
21:52
В команде Безоса рассказали о последних приготовлениях к космическому полету миллиардера
21:35
В Японии нашли записку тяжеловеса, который загадочно исчез перед Олимпиадой
21:22
На борту самолетов Air Canada появилась возможность просматривать фильмы на украинском языке
20:51
В Кривом Роге пациент убил медбрата и скрылся из психбольницы
20:28
Меркель рассказала о сюрреалистических и жутких картинах после наводнений в Германии
20:10
Американские корабли покинули Черное море после учений Sea Breeze
19:55
Нафтали Беннет
В Израиле за нарушение самоизоляции будут привлекать к уголовной ответственности
19:27
Пограничник
Нападение на пограничников на границе с Россией осуществили сотрудники СБУ
19:15
Лидера общего зачета Формулы-1 госпитализировали после столкновения с главным конкурентом
18:58
Не Бастой единым. У Ани Лорак запланированы летние концерты в Украине
18:38
Преемнику Меркель пришлось извиняться за смех во время речи о жертвах наводнения в Германии
18:12
18 июля на фронте: российские оккупанты дважды нарушили режим "тишины"
17:52
коронавирус
От COVID-19 погибает больше американцев, чем от оружия, гриппа и ДТП вместе взятых, - Bloomberg
17:21
Свитолина вышла замуж за французского теннисиста
Первая ракетка Украины Свитолина сменила фамилию
17:01
Страны ОПЕК + договорились об увеличении добычи нефти
Больше новостей
Facebook Twitter
Про нас

Перепечатка и иное использование материалов, размещенных на сайте разрешается при условии ссылки на espreso.tv. Интернет-издания могут использовать материалы сайта, размещать видео при условии ссылки на espreso.tv. Запрещено копирование и использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства Интерфакс-Украина, УНИАН, Reuters, Associated Press. Материалы обозначены меткой "Реклама" публикуются на правах рекламы, по вопросам рекламы обращайтесь по адресу adv@espreso.tv. Курсы валют предоставлены kurs.com.ua

  • © 2021 ESPRESO.TV