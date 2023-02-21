Об этом пишет Reuters со ссылкой на власти штата Сан-Паулу.

Три десятка человек считаются пропавшими без вести, ожидается увеличение количества жертв.

Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва посетил регион и заявил, что в районах, которым грозит оползень и большое наводнение, больше нельзя строить дома. Он пообещал восстановить пострадавший город Сан-Себастьян с примерно 91 тысячей жителей и построить дома в более безопасных местах.

Издание отмечает, что потоп произошел во время карнавала в Бразилии, когда тысячи людей стекаются на пляжи региона, что увеличило число жертв стихийного бедствия.

Более 2000 человек были вынуждены покинуть свои дома после того, как дожди мощностью более 600 миллиметров выпали на побережье богатейшего штата Бразилии. Это самый высокий общий показатель за всю историю страны.

Наводнения в прибрежном штате Сан-Паулу стали последними в серии катастроф, недавно поразивших Бразилию. Плохое строительство домов, часто на склонах холмов, как правило, имеет трагические последствия в сезон дождей в стране.

В Сан-Паулу объявили трехдневный траур, а в шести городах штата — 180-дневное состояние стихийного бедствия.