Наводнения на западе Германии: 170 человек числятся пропавшими без вести, по меньшей мере 160 погибших

Об этом сообщает DW .



В результате стихийного бедствия погибли по меньшей мере 160 человек.



В полиции отметили, что число жертв может возрасти, так как спасателям на пятый день после наводнений удалось добраться не во все пострадавшие места. Полиция, пожарные и спасатели планируют дополнительно обследовать пострадавшие регионы. Тела жертв сначала идентифицируют, а затем сообщают родственникам.



Убытки от стихийного бедствия обойдутся страховым компаниям на сумму от двух до трех миллиардов долларов. Одному только немецкому страховому концерну Allianz придется выплатить по страховым договорам от $ 200 млн до $ 300 млн, подсчитали специалисты инвестиционного банка Berenberg. Около 45 процентов зданий в Германии застрахованы от последствий наводнений и паводков.

Напомним, по состоянию на 18 июля, в немецких федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, погибшим в результате наводнения считались 156 человек , сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести