Наводнение в Малайзии: есть погибшие, более 40 тыс. человек эвакуированы

Об этом сообщает CNN.

В стране подтоплены дома, а также затопили дороги, леса и транспортные средства. В некоторых районах спасатели пробираются лодкам, чтобы спасти людей, застрявших в своих домах.

Среди погибших, подтвержденных властями штата Джохор, был мужчина, застрявший в машине, которую забрало потоком воды.

Специалисты метеорологического департамента Малайзии предупредили, что влажная погода может длиться до апреля.

Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим после посещения пострадавших и эвакуированных поделился новостями из Джохора, заявив, что наводнения являются острой проблемой для страны и что правительство ускорит объекты смягчения последствий.

"Этот вопрос (наводнения) нельзя откладывать, и к нему следует подойти более серьезно, чтобы это не повторилось", - написал он в twitter.

Члены Малайзийского объединенного демократического альянса (MUDA) посоветовали жителям принять помощь от спасательных служб и предостерегли от "слишком долгого ожидания", чтобы эвакуировать свои дома.

"Уровень воды в реке все еще высок, и ожидается, что снова будет сильный дождь. Не ждите слишком долго, если уровень воды начнет подниматься. Переезжайте в более безопасные районы как можно быстрее. Помните: ваша жизнь ценнее ваших вещей", - сказала Амира Айся Абдул Азиз, заместитель президента группы.

Самые сильные наводнения в Малайзии за последние десятилетия произошли в 2021 году, когда погибли 54 человека, а для ликвидации последствий была мобилизована армия. Масштабные наводнения в этом году коснулись восьми штатов и вызвали погрузку служб экстренной помощи по всей стране.

Джохор с населением 4 миллиона человек является вторым по численности населения штатом Малайзии и больше всего пострадал от наводнений в этом сезоне. По словам официальных лиц, десятки тысяч его жителей переехали в организованные центры помощи.