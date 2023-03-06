Наводнение в Малайзии: есть погибшие, более 40 тыс. человек эвакуированы
В Малайзии из-за наводнения по меньшей мере четыре человека погибли, а более 40 тыс. местных жителей были вынуждены покинуть свои дома и эвакуироваться
Об этом сообщает CNN.
В стране подтоплены дома, а также затопили дороги, леса и транспортные средства. В некоторых районах спасатели пробираются лодкам, чтобы спасти людей, застрявших в своих домах.
Среди погибших, подтвержденных властями штата Джохор, был мужчина, застрявший в машине, которую забрало потоком воды.
Специалисты метеорологического департамента Малайзии предупредили, что влажная погода может длиться до апреля.
Премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим после посещения пострадавших и эвакуированных поделился новостями из Джохора, заявив, что наводнения являются острой проблемой для страны и что правительство ускорит объекты смягчения последствий.
"Этот вопрос (наводнения) нельзя откладывать, и к нему следует подойти более серьезно, чтобы это не повторилось", - написал он в twitter.
Члены Малайзийского объединенного демократического альянса (MUDA) посоветовали жителям принять помощь от спасательных служб и предостерегли от "слишком долгого ожидания", чтобы эвакуировать свои дома.
"Уровень воды в реке все еще высок, и ожидается, что снова будет сильный дождь. Не ждите слишком долго, если уровень воды начнет подниматься. Переезжайте в более безопасные районы как можно быстрее. Помните: ваша жизнь ценнее ваших вещей", - сказала Амира Айся Абдул Азиз, заместитель президента группы.
Самые сильные наводнения в Малайзии за последние десятилетия произошли в 2021 году, когда погибли 54 человека, а для ликвидации последствий была мобилизована армия. Масштабные наводнения в этом году коснулись восьми штатов и вызвали погрузку служб экстренной помощи по всей стране.
Джохор с населением 4 миллиона человек является вторым по численности населения штатом Малайзии и больше всего пострадал от наводнений в этом сезоне. По словам официальных лиц, десятки тысяч его жителей переехали в организованные центры помощи.
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