Наводнение в Европе: жителям Антверпена и Льежа приказали эвакуироваться

Основной удар стихии пришелся на западные регионы Германии - федеральные земли Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия. В первом, по данным местных властей, погибли около 90 человек, во втором - 43. Об этом со ссылкой на ВВС передает Еспресо.TV .



Наводнение, вызванное обильными дождями, торкунлася также ряд Бельгии, Нидерландов, Франции и Швейцарии. В Бельгии, как сообщают, погибли по меньшей мере 20 человек.



В ночь на субботу, 17 июля 2021 года, вода прорвала плотину у немецкого города Вассенберг, расположенного на границе с нидерландской провинции Лимбург. Спасатели эвакуировали из города около 700 местных жителей.



Эксперты утверждают, что изменение климата, как ожидается, увеличит количество экстремальных погодных явлений, но связывать любой частный случай с глобальным потеплением очень трудно.



Канцлер Германии Ангела Меркель выразила "глубочайшие соболезнования" всем тем, кто потерял своих близких в этой непогоде.



По предварительным оценкам, это самое большое наводнение за последние 400 лет в Германии



В спасательных и поисковых работах в Германии принимают участие около 150 000 полицейских, солдат и спасателей. Вертолеты подбирают жителей с крыш домов, куда они забрались, спасаясь от воды, а танки очищают дороги от поваленных деревьев и мусора.



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Почти 150 000 домов остались без электричества, нарушено транспортное сообщение.



"Мы просидели на крыше 13 часов. У нас не было ни еды, ни теплой одежды - только несколько бутылок воды и кока-колы, которые мы сумели в панике захватить с собой. Мы были напуганы до смерти. Если бы дом упал, мы бы, скорее всего, не выжили ", - рассказал изданию Die Zeit житель города Альтенар на границе Северного Рейна-Вестфалии и Рейнланд-Пфальца.



Житель одного из пострадавших немецких городков описал происходящее, как "зону военных действий": многие дома разрушены, а машины отнесены потоком воды.



В Бельгии особенно пострадали провинции Льеж и Намюр: курортный город Спа полностью залило водой.



"Мы редко видели такие сильные наводнения. Последний раз такое случалось 1998 года", - сказал радио RTL мэр города Даниэль Бакли.



Жителям Льежа, третьего по величине бельгийского города после Брюсселя и портового Антверпена, приказали эвакуироваться. Местные власти говорят, что те, кто не может уехать, должны перебраться на верхние этажи своих домов.



Ожидается, что река Маа поднимется еще больше, несмотря на то, что она уже на грани выхода из берегов.



В голландском городе Маастрихт приказали эвакуироваться 10 тысячам человек.



В нескольких провинциях на востоке Франции объявлено предупреждение - метеорологическая служба в четверг заявила, что наводнение может дойти и до них.



Наводнение также затронул часть Швейцарии. Там поднимается уровень воды в нескольких озерах - жителям Берна власти рекомендовали парковать свои автомобили выше, чтобы их не затопило. Также эвакуировали городской зоопарк, из которого уже вода унесла нескольких жителей.



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