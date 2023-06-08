Наводнение после подрыва дамбы Каховской ГЭС разрушило укрепление РФ на берегу Днепра, - ISW
Наводнение разрушило много российских полевых укреплений на первой линии, которые российские военные намеревались использовать для защиты от украинских атак
Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).
Разрушение дамбы Каховской ГЭС существенно изменяет географию и рельеф Херсонского прифронтового участка на юге Украины.
"Наводнение сильно нарушило подготовленные российские оборонные позиции на восточном (левом) берегу реки Днепр – особенно это касается позиций России на первой линии в Голой Пристани и Олешках", - говорится в сообщении.
Аналитики отмечают, что украинский штаб, созданный по ликвидации последствий разрушения дамбы, сообщил, что по состоянию на 7 июня частично или полностью подтопленными являются 29 населенных пунктов, из которых 19 находятся на подконтрольной Украине территории и 10 – на оккупированной Россией территории.
"Стремительное наводнение, вероятно, заставило российский персонал и военную технику из основных российских пунктов концентрации в Олешках и Голой Пристани отступить. Российские войска ранее использовали эти позиции для обстрела Херсона и других населенных пунктов на западном (правом берегу) Херсона. Наводнение также уничтожило российские минные поля вдоль побережья и мины взрываются в паводковой воде", - пишут в Институте.
Оккупационный председатель Херсонской области Владимир Сальдо, однако, утверждал, что уничтожение ГЭС выгодно российской обороне, поскольку это усложнит продвижение Украины через реку.
"Оценка ситуации Сальдо игнорирует потерю России первой линии подготовленных укреплений. Количество российской тяжелой техники, потерянной за первые 24 часа наводнения, также неизвестно", - добавили в ISW.
- Напомним, 6 июня российские оккупационные войска совершили подрыв Каховской ГЭС, в результате чего она полностью разрушена. Подробное течение событий - здесь. Также больше новостей о ситуации, связанной с подрывом Каховской ГЭС, можно найти здесь .
- 7 июня Белый дом заявил , что Каховская ГЭС была под контролем России, поэтому именно она несет ответственность за разрушение.
- Глава МИД Израиля Эли Коэн также однозначно заявил , что к подрыву Каховской ГЭС причастна Российская Федерация.
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