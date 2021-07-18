Наводнение на западе Германии унесло уже 156 жизней
В немецких федеральных землях Рейнланд-Пфальц и Северный Рейн-Вестфалия, которые пострадали от наводнения, сотни людей до сих пор считаются пропавшими без вести
По состоянию на утро 18 июля 2021 года количество жертв в результате катастрофического наводнения на западе Германии достигло 156 человек, передает Еспресо.TV .
Полиция земли Рейнланд-Пфальц сообщила, что число жертв наводнения в районах этой земли возросло до 110. Правоохранители предположили, что число жертв будет расти. Сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести, рассказывает Украинская служба DW .
В земле Северный Рейн-Вестфалия, которая также пострадала от непогоды, по состоянию на вечер 17 июля сообщалось о 45 погибших. Еще один человек стал жертвой наводнения в Баварии.
В пострадавших районах продолжаются аварийно-спасательные работы. В них задействованы десятки тысяч специалистов.
Читайте также: Заселение Марса начнется после пандемии, а пластик не является основной угрозой для Земли, - Макс Кидрук
Поскольку вода постепенно сходит, люди возвращаются в свои деревни и городки для расчистки завалов. В то же время ночуют, едят, принимают душ они до сих пор в специально оборудованных для их пребывания местах. Многие потеряли свои дома.
По сообщению властей города Эрфтштадта, что южнее Кельна, ситуация остается напряженной, поскольку до сих пор нет ясности относительно состояния почвы в отдельных районах города. Эксперты исследуют края оползней. Наводнения там создали большой кратер. Несколько жилых домов, а также исторический замок были снесены.
В районе Штайнбахтальшперре, вблизи Ойскирхен, аварийные службы продолжают пытаться укрепить дамбу. По заявлению местной власти, в местностях, расположенных ниже дамбы, до сих пор существует риск затопления.
- Мощное наводнение на западе Германии вызвали ливни 14-15 июля
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.1
Покупка 27.1Продажа 27.34
-
EUR
Покупка 31.93Продажа 32.33
- Актуальное
- Важное