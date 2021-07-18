Наводнение на западе Германии унесло уже 156 жизней

По состоянию на утро 18 июля 2021 года количество жертв в результате катастрофического наводнения на западе Германии достигло 156 человек, передает Еспресо.TV .



Полиция земли Рейнланд-Пфальц сообщила, что число жертв наводнения в районах этой земли возросло до 110. Правоохранители предположили, что число жертв будет расти. Сотни людей до сих пор числятся пропавшими без вести, рассказывает Украинская служба DW .



В земле Северный Рейн-Вестфалия, которая также пострадала от непогоды, по состоянию на вечер 17 июля сообщалось о 45 погибших. Еще один человек стал жертвой наводнения в Баварии.



В пострадавших районах продолжаются аварийно-спасательные работы. В них задействованы десятки тысяч специалистов.



Читайте также: Заселение Марса начнется после пандемии, а пластик не является основной угрозой для Земли, - Макс Кидрук



Поскольку вода постепенно сходит, люди возвращаются в свои деревни и городки для расчистки завалов. В то же время ночуют, едят, принимают душ они до сих пор в специально оборудованных для их пребывания местах. Многие потеряли свои дома.



По сообщению властей города Эрфтштадта, что южнее Кельна, ситуация остается напряженной, поскольку до сих пор нет ясности относительно состояния почвы в отдельных районах города. Эксперты исследуют края оползней. Наводнения там создали большой кратер. Несколько жилых домов, а также исторический замок были снесены.



В районе Штайнбахтальшперре, вблизи Ойскирхен, аварийные службы продолжают пытаться укрепить дамбу. По заявлению местной власти, в местностях, расположенных ниже дамбы, до сих пор существует риск затопления.

Мощное наводнение на западе Германии вызвали ливни 14-15 июля