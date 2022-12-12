Наводили вражеский огонь по школам, роддомам, общежитиям и позициям ВСУ в Бахмуте и Торецке. Трех жительниц Донбасса задержали за госизмену
СБУ задержала троих женщин, которые передавали врагу дислокации ВСУ, электрических подстанций и социальных объектов в Бахмуте и Торецке Донецкой области
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Злоумышленницы собирали разведданные о размещении Сил обороны в Бахмуте и Торецке. А также передавали рашистам локации электрических подстанций и социальных объектов, в частности это школы, роддома и студенческие общежития.
"Полученные сведения оккупанты планировали использовать для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам", - пояснили в СБУ.
Следствие установило, что троих местных жительниц завербовало подконтрольное России "МГБ ДНР" после начала полномасштабной войны в Украине. Злоумышленницы получили российские паспорта.
Для получения информации вражеские агентки лично обходили территорию Бахмута и Торецка, делали отметки на электронных картах, фото и видео, а затем передавали через анонимный канал "связному", который находится во временно оккупированной Горловке. Разведданные получала заместитель руководителя подконтрольного РФ местного "МГБ ДНР".
Во время обысков правоохранители обнаружили технику и телефоны с доказательствами переписки и российские паспорта.
В настоящее время троим злоумышленницам сообщили о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Суд избрал им меру пресечения - содержание под стражей.
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- 9 декабря также сообщалось , что Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Почаевской духовной семинарии в антиукраинской деятельности.
- Также сегодня служба безопасности разоблачила приспешника военных РФ: бывший работник электросетей Донецкой области отсоединил от электропитания Лиман и направил энергию на нужды оккупантов.
- Коллаборантов из Бердянска, работавших в украинских правоохранительных органах, будут судить за госизмену. Злоумышленники устраивали облавы на патриотов и выдавали данные о коллегах оккупантам.
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