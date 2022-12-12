Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Злоумышленницы собирали разведданные о размещении Сил обороны в Бахмуте и Торецке. А также передавали рашистам локации электрических подстанций и социальных объектов, в частности это школы, роддома и студенческие общежития.

"Полученные сведения оккупанты планировали использовать для подготовки и проведения прицельных ракетных ударов по украинским городам", - пояснили в СБУ.

Следствие установило, что троих местных жительниц завербовало подконтрольное России "МГБ ДНР" после начала полномасштабной войны в Украине. Злоумышленницы получили российские паспорта.

Для получения информации вражеские агентки лично обходили территорию Бахмута и Торецка, делали отметки на электронных картах, фото и видео, а затем передавали через анонимный канал "связному", который находится во временно оккупированной Горловке. Разведданные получала заместитель руководителя подконтрольного РФ местного "МГБ ДНР".



Во время обысков правоохранители обнаружили технику и телефоны с доказательствами переписки и российские паспорта.

В настоящее время троим злоумышленницам сообщили о подозрении за государственную измену, совершенную в условиях военного положения. Суд избрал им меру пресечения - содержание под стражей.

Напомним, СБУ задержала в Одессе агента России, пытавшегося разведать размещение украинских противокорабельных ракетных комплексов "Нептун" для дальнейшей передачи сведений врагу

8 декабря правоохранители разоблачили в Херсонской области трех коллаборанток, добровольно вступивших в созданное российскими захватчиками "главное управление МВД Херсонской области".

9 декабря также сообщалось , что Служба безопасности Украины собрала неопровержимые доказательства вины руководителя Почаевской духовной семинарии в антиукраинской деятельности.

Также сегодня служба безопасности разоблачила приспешника военных РФ: бывший работник электросетей Донецкой области отсоединил от электропитания Лиман и направил энергию на нужды оккупантов.

Коллаборантов из Бердянска, работавших в украинских правоохранительных органах, будут судить за госизмену. Злоумышленники устраивали облавы на патриотов и выдавали данные о коллегах оккупантам.

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb