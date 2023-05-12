Наводили российские ракеты на локации Сил обороны в Краматорске: СБУ задержала двух коллаборантов
Служба безопасности задержала еще двух приспешников врага во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донецкой области
Об этом сообщили в пятницу, 12 мая, в telegram-канале Службы безопасности Украины.
"Злоумышленниками оказались двое жителей Краматорска, которые передавали оккупантам локации Сил обороны на территории региона. Особое внимание они обращали на места базирования и маршруты перемещения подразделений ВСУ и Госпогранслужбы на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников во время выполнения ими вражеской задачи.
СБУ информирует, что один из них собирал разведданные и передавал их своему сообщнику, который администрировал пророссийскую группу в telegram и был "на связи" с боевиком оккупационной группировки РФ на восточном фронте.
Читайте также: Выявлены новые доказательства поддержки РФ: подозрение в госизмене получили экс-нардепы Царев, Святаш и Марков
Развединформация потребовалась захватчикам для подготовки прицельных ракетных ударов по Краматорскому району.
В ходе обысков по адресам проживания фигурантов обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации с агрессором через мессенджер.
Фото: telegram-канал СБУ
На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили одному из задержанных о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения).
Действия другого фигуранта – администратора прокремлевской интернет-группы – квалифицированы по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).
В настоящее время они находятся под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.
- 11 мая сообщалось, что в суд был направлен обвинительный акт в отношении жителя временно оккупированного Донецка, который добровольно перешел на сторону врага и в составе ДНР оккупировал населенные пункты Херсонщины.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
37.32
Покупка 37.32Продажа 37.88
-
EUR
Покупка 40.7Продажа 41.64
- Актуальное
- Важное