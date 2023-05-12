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Наводили российские ракеты на локации Сил обороны в Краматорске: СБУ задержала двух коллаборантов

12 мая, 2023 пятница
11:16
Криминал

Служба безопасности задержала еще двух приспешников врага во время контрдиверсионных мер в прифронтовых районах Донецкой области

Об этом сообщили в пятницу, 12 мая, в telegram-канале Службы безопасности Украины.

"Злоумышленниками оказались двое жителей Краматорска, которые передавали оккупантам локации Сил обороны на территории региона. Особое внимание они обращали на места базирования и маршруты перемещения подразделений ВСУ и Госпогранслужбы на Бахмутском направлении", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ задержали обоих злоумышленников во время выполнения ими вражеской задачи.

СБУ информирует, что один из них собирал разведданные и передавал их своему сообщнику, который администрировал пророссийскую группу в telegram и был "на связи" с боевиком оккупационной группировки РФ на восточном фронте.

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Развединформация потребовалась захватчикам для подготовки прицельных ракетных ударов по Краматорскому району.

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов обнаружены мобильные телефоны, которые они использовали для коммуникации с агрессором через мессенджер.

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Фото: telegram-канал СБУ

На основании собранных доказательств следователи СБУ сообщили одному из задержанных о подозрении по ч. 2 ст. 114-2 Уголовного кодекса Украины (распространение информации о перемещении, движении или расположении ВСУ по возможности их идентификации на местности, совершенное в условиях военного положения).

Действия другого фигуранта – администратора прокремлевской интернет-группы – квалифицированы по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность).

В настоящее время они находятся под стражей. Продолжается расследование для установления всех обстоятельств преступления и привлечения виновных к ответственности.

  • 11 мая сообщалось, что в суд был направлен обвинительный акт в отношении жителя временно оккупированного Донецка, который добровольно перешел на сторону врага и в составе ДНР оккупировал населенные пункты Херсонщины.
СБУ
Краматорск
Война с Россией
Донетчина
коллаборанти
Военные новости
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