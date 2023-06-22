Об этом сообщает Служба безопасности Украины .

Следствие установило, что злоумышленником оказался житель Николаева, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству в начале 2023 года. Он проявлял активность в прокремлевских телеграм-каналах.

Для сбора информации преступник самостоятельно выходил на площадку и фотографировал необходимые сведения или использовал своих знакомых. Сведения о расположении и движении Сил обороны в областном центре передавал представителю ГРУ.

"Именно по его наведению рашисты обстреляли Николаевский судостроительный завод. Тогда в результате вражеской атаки были ранены 6 мирных жителей и повреждены их дома", - пишет пресс-служба.

Российскую разведку также интересовали места хранения боеприпасов и пути перевозки тяжелой бронетехники, в том числе танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley.

Фото: СБУ

За выполнение заданий агент получал деньги.

Мужчину задержали во время сбора новых данных о дислокации военных в городе.

При обыске обнаружен телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности, а также патроны к стрелковому оружию.

В настоящее время фигуранту доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.

Преступник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.