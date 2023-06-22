Наводил удары РФ по судостроительному заводу и интересовался техникой партнеров: в Николаеве разоблачили информатора
В Николаеве контрразведка Службы безопасности выявила работавшего в пользу главного управления генштаба ВС РФ, известного как ГРУ. Преступник помогал наносить удары по городу
Об этом сообщает Служба безопасности Украины .
Следствие установило, что злоумышленником оказался житель Николаева, которого российская спецслужба дистанционно привлекла к сотрудничеству в начале 2023 года. Он проявлял активность в прокремлевских телеграм-каналах.
Для сбора информации преступник самостоятельно выходил на площадку и фотографировал необходимые сведения или использовал своих знакомых. Сведения о расположении и движении Сил обороны в областном центре передавал представителю ГРУ.
"Именно по его наведению рашисты обстреляли Николаевский судостроительный завод. Тогда в результате вражеской атаки были ранены 6 мирных жителей и повреждены их дома", - пишет пресс-служба.
Российскую разведку также интересовали места хранения боеприпасов и пути перевозки тяжелой бронетехники, в том числе танков Leopard и боевых машин пехоты Bradley.
Фото: СБУ
За выполнение заданий агент получал деньги.
Мужчину задержали во время сбора новых данных о дислокации военных в городе.
При обыске обнаружен телефон с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности, а также патроны к стрелковому оружию.
В настоящее время фигуранту доложено о подозрении по двум статьям Уголовного кодекса Украины.
Преступник находится под стражей. Ему грозит до 12 лет тюрьмы.
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