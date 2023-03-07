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Наводил российские ракеты на торговые центры Днепропетровской области: СБУ задержала вражеского информатора

7 мартa, 2023 вторник
14:20
Криминал

Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного приспешника агрессора в ходе следственно-оперативных действий в Днепропетровской области

Об этом сообщили в понедельник, 7 марта, в telegram-канале Службы безопасности Украины.

Отмечается, что им оказался житель Новомосковска, собиравший для российской спецслужбы информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.

Кроме того, он передавал оккупантам координаты городских торговых заведений, центральных площадей и других мест массового пребывания людей. При этом в отчетах менял их названия и обозначал как военные объекты.

"Полученные сведения нужны были захватчикам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским городам. За это агрессор обещал своему приспешнику деньги и "должность" в рядах оккупационной администрации в случае захвата региона", - говорится в сообщении.

Сообщается, что контрразведчики СБУ задокументировали преступную деятельность вражеского информатора и задержали его в собственном доме.

"По данным следствия, он находился в постоянной связи с представителем российской спецслужбы, с которым вышел на контакт в одном из прокремлевских паблик", - отмечает СБУ.

В дальнейшем фигурант передавал врагу локации украинских объектов через мессенджер в виде электронных координат или фотоматериалов с привязкой к местности.

Во время обыска по месту жительства злоумышленника стражи порядка обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны, которые он использовал для коммуникации с агрессором. Также у фигуранта изъята рашистская символика.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.

Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ Днепропетровской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.

  • В Черкасской области военнослужащий срочной службы через мессенджер распространял информацию о своей воинской части: суд признал его виновным, но освободил от наказания с испытательным сроком в 3 года.
  • 6 марта СБУ задержала одессита, который в 2015 году присоединился к батальону "Спарта", принадлежащему террористической организации ДНР. В составе группировки он участвовал в боях у Донецкого аэропорта.
  • 6 марта стало известно, что СБУ нейтрализовала мощную преступную организацию, действовавшую в Киеве, Житомире и Херсоне: злоумышленники создали межрегиональную сеть подпольных игорных заведений, причастную к скрытому финансированию оккупационных органов в захваченных районах юга Украины.
  • 7 марта контрразведка Службы безопасности сорвала планы РФ по созданию условий для оккупации территории прибрежных районов Николаевской области.
СБУ
Днепропетровщина
война с Россией
коллаборанти
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