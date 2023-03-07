Наводил российские ракеты на торговые центры Днепропетровской области: СБУ задержала вражеского информатора
Контрразведка Службы безопасности разоблачила еще одного приспешника агрессора в ходе следственно-оперативных действий в Днепропетровской области
Об этом сообщили в понедельник, 7 марта, в telegram-канале Службы безопасности Украины.
Отмечается, что им оказался житель Новомосковска, собиравший для российской спецслужбы информацию о местах базирования и перемещения Сил обороны на территории региона.
Кроме того, он передавал оккупантам координаты городских торговых заведений, центральных площадей и других мест массового пребывания людей. При этом в отчетах менял их названия и обозначал как военные объекты.
"Полученные сведения нужны были захватчикам для подготовки прицельных ракетных ударов по украинским городам. За это агрессор обещал своему приспешнику деньги и "должность" в рядах оккупационной администрации в случае захвата региона", - говорится в сообщении.
Сообщается, что контрразведчики СБУ задокументировали преступную деятельность вражеского информатора и задержали его в собственном доме.
"По данным следствия, он находился в постоянной связи с представителем российской спецслужбы, с которым вышел на контакт в одном из прокремлевских паблик", - отмечает СБУ.
В дальнейшем фигурант передавал врагу локации украинских объектов через мессенджер в виде электронных координат или фотоматериалов с привязкой к местности.
Во время обыска по месту жительства злоумышленника стражи порядка обнаружили компьютерную технику и мобильные телефоны, которые он использовал для коммуникации с агрессором. Также у фигуранта изъята рашистская символика.
На основании собранных улик следователи СБУ сообщили задержанному о подозрении. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей.
Следственно-оперативные действия проводили сотрудники СБУ Днепропетровской области совместно с Национальной полицией при процессуальном руководстве Днепропетровской областной прокуратуры.
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