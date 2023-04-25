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"Наводил" артудары РФ по военным объектам в Донецкой области: СБУ задержала корректировщика

25 апреля, 2023 вторник
13:13
Криминал

Служба безопасности Украины задержала корректировщика, который "наводил" артудары РФ по военным объектам в Донецкой области

Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.

Сообщается, что злоумышленником оказался житель Белозерского района, который в июле прошлого года дистанционно вышел на окупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Он собирал для захватчиков информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на Бахмутском направлении.

"Особенно врага интересовали разведданные о расположении радиолокационных станций украинских войск. Кроме того, фигурант передавал захватчикам координаты базирования украинских военных на территории региона. Затем по его "наводке" рашисты осуществляли артиллерийские обстрелы военных объектов", - говорится в сообщении.

СБУ затримала коригувальника, який "наводив" артудари РФСБУ затримала коригувальника, який "наводив" артудари РФ

Отмечается, что сотрудники СБУ задержали фигуранта во время выполнения вражеской разведывательной задачи.

Также, как установили киберспециалисты Службы безопасности, коммуникацию с агрессором он поддерживал через "связного" – представителя созданной оккупантами "милиции ЛНР".

Добавляется, что по его указаниям коллаборант выходил на местность и собирал разведданные, которые затем передавал врагу с подробным описанием расположения военных объектов и прилегающей территории, нанесением точек геолокации через мессенджер в одной из популярных соцсетей.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал для переписки с оккупантами.

СБУ затримала коригувальника, який "наводив" артудари РФ

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.

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СБУ
Война с Россией
Донетчина
коллаборанти
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