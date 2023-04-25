"Наводил" артудары РФ по военным объектам в Донецкой области: СБУ задержала корректировщика
Служба безопасности Украины задержала корректировщика, который "наводил" артудары РФ по военным объектам в Донецкой области
Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.
Сообщается, что злоумышленником оказался житель Белозерского района, который в июле прошлого года дистанционно вышел на окупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.
Он собирал для захватчиков информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на Бахмутском направлении.
"Особенно врага интересовали разведданные о расположении радиолокационных станций украинских войск. Кроме того, фигурант передавал захватчикам координаты базирования украинских военных на территории региона. Затем по его "наводке" рашисты осуществляли артиллерийские обстрелы военных объектов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что сотрудники СБУ задержали фигуранта во время выполнения вражеской разведывательной задачи.
Также, как установили киберспециалисты Службы безопасности, коммуникацию с агрессором он поддерживал через "связного" – представителя созданной оккупантами "милиции ЛНР".
Добавляется, что по его указаниям коллаборант выходил на местность и собирал разведданные, которые затем передавал врагу с подробным описанием расположения военных объектов и прилегающей территории, нанесением точек геолокации через мессенджер в одной из популярных соцсетей.
Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал для переписки с оккупантами.
На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.
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