"Наводил" артудары РФ по военным объектам в Донецкой области: СБУ задержала корректировщика

Об этом сообщили в telegram-канале Службы безопасности Украины.

Сообщается, что злоумышленником оказался житель Белозерского района, который в июле прошлого года дистанционно вышел на окупантов и предложил им свою помощь в войне против Украины.

Он собирал для захватчиков информацию о местах дислокации и перемещения подразделений Сил обороны на Бахмутском направлении.

"Особенно врага интересовали разведданные о расположении радиолокационных станций украинских войск. Кроме того, фигурант передавал захватчикам координаты базирования украинских военных на территории региона. Затем по его "наводке" рашисты осуществляли артиллерийские обстрелы военных объектов", - говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники СБУ задержали фигуранта во время выполнения вражеской разведывательной задачи.

Также, как установили киберспециалисты Службы безопасности, коммуникацию с агрессором он поддерживал через "связного" – представителя созданной оккупантами "милиции ЛНР".

Добавляется, что по его указаниям коллаборант выходил на местность и собирал разведданные, которые затем передавал врагу с подробным описанием расположения военных объектов и прилегающей территории, нанесением точек геолокации через мессенджер в одной из популярных соцсетей.

Во время обыска по месту жительства задержанного обнаружен мобильный телефон и ноутбук, которые он использовал для переписки с оккупантами.

На основании собранных улик следователи СБУ сообщили ему о подозрении по ч. 7 ст. 111-1 Уголовного кодекса Украины (коллаборационная деятельность). В настоящее время он находится под стражей. Злоумышленнику грозит до 15 лет заключения.