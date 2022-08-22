Навести порядок с ценами на аренду жилья для переселенцев: на сайте президента зарегистрировали петицию
Автор петиции призывает на законодательном уровне установить предельную цену аренды жилья в регионах, куда массово эвакуируются люди из опасных регионов
Петицию с требованием урегулировать цены на жилье зарегистрировали 22 июля.
"Мы, люди, которым очень рекомендуют выехать из домов в опасных регионах, обещая бесплатное жилье, питание и постоянную социальную защиту, не всегда получаем обещанное", - пишет автор петиции Оксана Романий.
По ее словам, цены на аренду жилья стартуют от 4000 + коммунальные и услуги риелтора (доходит до 100 процентов стоимости), в зависимости от региона, а людей, готовых сдавать жилье переселенцам за символическую цену, единицы.
"Поэтому прошу поддержать петицию, чтобы органы власти, которые могут повлиять на ситуацию с ценами на аренду, наконец-то это сделали. Или чтобы на законодательном уровне установили предельную цену аренды жилья – по желанию это займет максимум несколько дней (нужные законы принимаются очень быстро)" , – призывает автор.
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