Об этом советник Офиса президента Михаил Подоляк сказал в интервью изданию Бабель .

"Я, честно говоря, не совсем понимаю, зачем люди все это говорят. Есть математика войны, и есть определенный круг людей, спикеров государства, которые имеют право называть некоторые параметры и цифры. Я даже не готов комментировать это. Поскольку я считаю, что этот человек, вероятно, ведет какую-то собственную информационную кампанию", – сказал Подоляк.

Советник ОП отметил, что не понимает цели возможной "собственной информации" Данилова.

"Мы должны считать математику: количество выстрелов, количество используемой дальнобойной техники. Минимизацию потерь, которую мы хотим получить. Эшелонированную оборону противника уже на определенных пределах, которые нам нужно будет деблокировать", - отметил Подоляк.

Он также объяснил, что есть особенности переговорного процесса. Так, Украина в первые месяцы войны объявляла один запрос, ссылаясь на количество российских сил, актуальных на тот момент. Впоследствии Россия подтянула больше техники и оружия и она иная, чем в начале войны.

"В первые дни было много бронетехники, а сейчас многие артиллерии собраны в определенных местах и направлениях. Поэтому это вопрос смены приоритетов внутри войны, диалогового коридора в общении с нашими партнерами", - добавил Подоляк.

Напомним, 13 июня Михаил Подоляк заявил, что Украине для победы над Россией необходимо установить паритет в тяжелом вооружении.

Секретарь СНБО Алексей Данилов подверг критике советника Офиса президента Михаила Подоляка за заявления о потребностях Украины в оружии.

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