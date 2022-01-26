Наверное, пол Европы хочет купить Довбика, но у него цена высока, - тренер "Днепра-1"

Об этом сообщает Sport Arena.



По словам Йовичевича, Довбик сможет играть в европейском топ-чемпионате.



"Я думаю, что у него такой запас прочности, что он может спокойно играть в топ-5 лучших лиг Европы. Артем очень скромный парень. Он всегда умеет слушать наставника. Это его сильная сторона. Наверное, половина команд Европы желают купить его. Но у него цена высокая. Считаю, что Артем вместе со своей семьей и агентом примут решение о том, когда ему нужно перейти в другой клуб, сейчас я, как главный тренер, хочу, чтобы он остался у нас и вокруг него буду строить команду", – сказал главный тренер СК "Днепр-1" Игорь Йовичевич.

В нынешнем сезоне 24-летний Артем Довбик сыграл за "Днепр-1" 18 матчей, забил 14 голов и отдал 5 результативных передач.

В 1/8 финала Евро-2020 Довбик забил за сборную Украины в овертайме победный гол в матче против Швеции, выведший нашу команду в четвертьфинал турнира.

Напомним, 25 декабря Довбик заявил о желании покинуть "Днепр-1" и продолжить карьеру в чемпионате Италии.

29 декабря лучшим футболистом Украинской Премьер-лиги 2021 года был признан форвард "Днепра-1" Артем Довбик.

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