Об этом сообщает мэр Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.

Он отметил, что взрывы были такой силы, что они были слышны в разных районах города.

"Оккупантам Мелитополя снова не спится. В разных районах города было слышно 2 громких взрыва. Наверняка орки проверяют готовность новогодних салютов. А мы проверяем, что не так в русне", - написал он.

Напомним, накануне в эфире Эспрессо мэр Мелитополя рассказал , что кафиры делают из города такую крепость, которую вроде бы собираются удерживать до конца. Также его делают закрытым городом: ни въехать, ни уехать оттуда невозможно.

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