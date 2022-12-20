"Наверное, орки проверяют новогодние салюты": в Мелитополе раздались два взрыва
В понедельник, 19 декабря, во временно оккупированном Мелитополе прозвучало два громких взрыва
Об этом сообщает мэр Мелитополя Ивана Федорова в Telegram.
Он отметил, что взрывы были такой силы, что они были слышны в разных районах города.
"Оккупантам Мелитополя снова не спится. В разных районах города было слышно 2 громких взрыва. Наверняка орки проверяют готовность новогодних салютов. А мы проверяем, что не так в русне", - написал он.
- Напомним, накануне в эфире Эспрессо мэр Мелитополя рассказал , что кафиры делают из города такую крепость, которую вроде бы собираются удерживать до конца. Также его делают закрытым городом: ни въехать, ни уехать оттуда невозможно.
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