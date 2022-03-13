Навальный назвал Путина "сумасшедшим маньяком" и просит россиян выходить на площади

С таким призывом один из лидеров российской оппозиции, политзаключенный и антикоррупционер Алексей Навальный обратился через адвокатов к гражданам РФ. Его заявление обнародовано в инстаграмме политика, рассказывает Еспресо.TV.



"Безумного маньяка Путина скорее всего остановит сейчас народ России, если выступит против войны", - подчеркнул оппозиционер, признав при этом, что это не получится сделать сразу.



"Это тяжелый марафон. Борьба на истощение. Со страхом и арестами. Но это точно не пустая борьба. Не символический жест отчаяния", - отметил Навальный.



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При этом он опирается на последние социологические данные.



"Посмотрите даже официальную, придворную социологию. Они говорят: 71% за войну, 29% против. Даже если мы поверим, выходит, что на старте антивоенное движение поддерживает каждое третье. И это до того, как война ударила и по нам – санкциями и экономической катастрофой. К главному ужасу войны - гробам с сыновьями, которые возвращаются к матерям", - пояснил Алексей Навальный.



"Надо каждые выходные выходить на антивоенные митинги, даже если кажется, что все либо уехали (с РФ – ред.), либо испугались. Даже если вы лицом к лицу, вы – тот, к которому можно присоединиться. Вы основа движения против войны и смерти Вы – важнейший человек на планете.



13 марта, 14.00 главная площадь вашего города", - подытожил Навальный.





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