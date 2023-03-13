Об этом сообщает Еспресо.

Это уже 95-я церемония вручения премии "Оскар".

Самый лучший фильм

На победу в главной номинации "Оскара" претендовали десять лент: "На западном фронте без изменений", "Аватар: Путь воды", "Банши Инеерина", "Элвис", "Все всегда и в то же время", "Фабельманы", "Тар" , "Топ Ган: Меверик", "Треугольник печали" и "Женщины говорят".

Однако именно "Все всегда и в то же время" стал лучшим фильмом года. В общей сложности картина Дэниела Квана и Даниэля Шайнерта победила в семи номинациях из одиннадцати возможных. В частности, победа в категориях: "Лучший фильм", "Лучший сценарий", "Лучший режиссер".

Научно-фантастический фильм рассказывает об американке китайского происхождения Эвелине Ване, которая вместе со своим мужем руководит прачечной. У Эвелин Ван куча жизненных проблем, причину которых она не понимает. Однажды она узнает, что существует множество параллельных миров, где жизнь сложилась успешнее, но всем им грозит таинственное зло. Двойник ее мужа из другого мира уверяет Эвелин, что именно ей по силам защитить всю мультивселенную.

Лучшая женская роль

"Оскар" получила Мишель Ео за фильм "Все всегда и в то же время". Она победила Кейт Бланшетт ("Тар"), Ану де Армас ("Блондинка"), Андреу Райзборо ("Лесли"), Мишель Уильямс (Фабельманы).

Мишель – первая азиатка, получившая "Оскар" за лучшую главную женскую роль.

Лучший актер

Именно Брендан Фрейзер за главную роль в фильме "Кит" стал лучшим актером.

Фрейзер сыграл профессора-отшельника, больного ожирением, в фильме Дарена Аранофски. Интересно, что это первая за 12 лет главная роль актера.

За "Оскар" Фрейзер конкурировал с "Элвисом" Остином Батлером, а также Колином Фраллом, Полем Мескалем и Билли Найи.

Лучший режиссер

В этой категории соревновались:

Мартин МакДонах, "Банши из Инишерина"

Даниэль Кван и Даниэль Шайнерт, "Все повсюду и одновременно"

Стивен Спилберг, "Фабельманы"

Тодд Филд, Тарр

Рубен Остлунд, Треугольник печали

Однако победу одержали два Даниэля за "Все всегда и в то же время". Награду режиссеры посвятили своим мамам.

Лучший адаптированный сценарий

Таким Американская академия киноискусств признала "Говорящие женщины" от Сары Полли. Фильм основан по одноименному роману Мириам Тоус.

Лучший оригинальный сценарий

В этой номинации соревновались "Банши из Инишинина" (Мартин МакДонах), "Все всегда и одновременно" (Даниэль Кван и Даниэль Шеинерт), "Фабельманы" (Стивен Спилберг и Тони Кушнер), "Тар" (Тодд Филд), "Треугольник печали" (Рубен Остлунд).

Однако победили Даниэли с "Все всегда и сразу".

Лучший международный фильм

Лучшим международным художественным фильмом 2023 признан немецкоязычный "На Западном фронте без изменений" Эдварда Бергера совместного производства Германии и США.

Это экранизация культового романа Эриха Марии Ремарка и римейк знаменитого фильма 1930 года.

Лучший документальный фильм

Документальный фильм о российском оппозиционном политике Алексее Навальном "Навальный" стал победителем номинации. Режиссером является канадский документалист Дэниел Роэр. Фильм обошел украинскую документалку "Дом из заноз" о детском приюте в Лисичанске. Это вызвало негодование в сети.

Лучший анимационный фильм

Мультфильм Гильермо Дель Торо "Пиноккио" одержал победу в этой номинации. Уникальная техника съемок: кукольный мультфильм снимали как художественный фильм, то есть каждую куклу нужно было перемещать ежесекундно.

Лучший короткометражный фильм

Именно "Ирландское прощание" стало таковым.

Лучший анимационный короткометражный фильм

"Мальчик, крот, лиса и конь" получил статуэтку. Это экранизация одноименной новеллы Чарли Маккизи, перенесенная на экраны им самим и режиссером Питером Бейнтоном.

Лучший документальный короткометражный фильм

"Заклинатели слонов". Это индийско-американский проект, в центре которого – трогательные отношения между людьми и осиротевшим слоненком.

Лучший игровой короткометражный фильм

Награду получил фильм "Ирландское прощание". В главной роли Джеймс Мартин, известный ирландский актер с синдромом Дауна. Он сыграл одного из двух братьев, возведенных вместе из-за смерти матери.

Лучший актер второго плана

Им признан Кэй Хай Куан за роль в фильме "Все всегда и одновременно". 51-летний актер сыграл мужа героини Мишель Йо.

Кэй начал свою речь словами "Мама, я только что получил Оскар!". И добавил: "Мое путешествие началось на лодке, я провел год в лагере для беженцев... Говорят, такие истории случаются только в кино..."

На награду претендовали также Брендан Глисон ("Банши Инишинина"), Брайан Тайри Генри ("Мост"), Джадд Гирш ("Фабельманы"), Барри Киоган ("Банши Инишинина").

Лучшая актриса второго плана

Джейми Ли Кертис ("Все всегда и одновременно") получила статуэтку. 64-летняя женщина получила свой первый "Оскар".

Лучшая операторская работа

"Оскар" присужден Джеймсу Френду за эпическую постановку "На Западном фронте без изменений", снятую по одноименному роману Эриха Марии Ремарка.

Лучшие визуальные эффекты

Не обделили вниманием и фильм "Аватар: путь воды". Кинокартина получила "Оскар" за лучшие визуальные эффекты.

Лучшая оригинальная песня

Лучшей стала Наату Наату из индийской исторической драмы RRR. Фильм был частично снят в Киеве.

Лучший звук

"Топ Ган: Меверик". Боевик является прямым продолжением фильма "Лучший стрелок" 1986 года. Режиссером стал Джозеф Косински.

Лучшая оригинальная музыка к фильму

"На западном фронте без изменений" ‒ Волкер Биртельма. Ранее Биртельм уже получал "Оскар" за музыку фильма "Лев".

Лучший продакшн-дизайн

"Оскар" достался дизайнеру-постановщику Кристиану М. Голдбеку и режиссеру-постановщику Эрнестину Хипперу за "На Западном фронте без изменений".

Лучший дизайн костюмов

В этой номинации соревновались фильмы "Вавилон", "Черная пантера. Ваканда навсегда", "Элвис", "Все всегда и одновременно" и "Миссис Гаррис уезжает в Париж". Однако критики оценили работу костюмеров над фильмом "Черная пантера: Ваканда навсегда".

Лучший грим и прически

Статуэтку вручили фильму "Кит". Награду получили Аннемари Брэдли-Шеррон, Джуди Чин и Эдриен Моро. За нее соперничали "На Западном фронте без изменений", "Элвис", "Бэтмен", "Черная пантера" и "Кит".

Лучший монтаж

Еще один "Оскар" принес фильм "Все всегда и в то же время".

Фото: instagram.com/theacademy

Справка: "Оскар" - самая престижная награда в кинематографе США и ежегодный приз со многими номинациями. Вручается с 1929 года Американской академией киноискусства, созданной Луисом Майером по киностудии Metro-Goldwyn-Mayer в 1927 году. Сам приз – позолоченная статуэтка, известная с 1939 года как "Оскар".