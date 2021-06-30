Навальный дважды заявлял о намерении совершить побег, - суд Москвы

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на решение Преображенского суда Москвы, который 25 июня признал законным постановку Навального на учет как склонного к побегу.



"Решением комиссии он поставлен на профилактический учет как лицо, склонное к совершению побега, сроком на 3 месяца", - говорится в сообщении.



Во время заседания комиссии по постановке на профилактический учет был заслушан сотрудник группы по воспитательной работе ФКУ СИЗО-1 ФСИН России. Он сообщил о двух случаях публичного высказывания Навального о намерении совершить побег.



Навальный объяснил свои слова о побеге из "Матросской тишины" шуткой, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на постановление суда.

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