Навальному объявили обвинение в создании организации, посягающей на права россиян - говорится о Фонде борьбы с коррупцией

Об этом сообщил следом РФ.



По данным следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, которая выполняет функции "иностранного агента", - "Фонд борьбы с коррупцией". С 2011 года Навальный вместе с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и другими лицами руководил ею.



"Деятельность фонда была связана с побуждением граждан к совершению противоправных деяний", - говорится в сообщении.



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Согласно сообщению следом, Навальный, Волков, Жданов и другие лица организовали распространение публикаций, "содержат призывы к участию граждан Российской Федерации в несогласованных митингах в январе"



"Навальному было заранее известно о противоправном характере мероприятий. Он осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность", - говорится в заявлении.

Напомним, в январе Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о "дворце Путина"

Кремль объявил "Фонд борьбы с коррупцией" "иностранным агентом", прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК, штабов Навального и связанного с ними "Фонда защиты прав граждан" "экстремистскими организациями", Московский горсуд принял их ликвидировать. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram канал: https://t.me/espresotb