Навальному объявили обвинение в создании организации, посягающей на права россиян - говорится о Фонде борьбы с коррупцией
Российскому оппозиционеру Алексею Навальному объявили новое обвинение - создание некоммерческой организации, которая посягает на личность и права граждан
Об этом сообщил следом РФ.
По данным следствия, Навальный создал некоммерческую организацию, которая выполняет функции "иностранного агента", - "Фонд борьбы с коррупцией". С 2011 года Навальный вместе с Иваном Ждановым, Леонидом Волковым и другими лицами руководил ею.
"Деятельность фонда была связана с побуждением граждан к совершению противоправных деяний", - говорится в сообщении.
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Согласно сообщению следом, Навальный, Волков, Жданов и другие лица организовали распространение публикаций, "содержат призывы к участию граждан Российской Федерации в несогласованных митингах в январе"
"Навальному было заранее известно о противоправном характере мероприятий. Он осознавал, что за участие в несогласованных митингах предусмотрена административная ответственность", - говорится в заявлении.
- Напомним, в январе Фонд борьбы с коррупцией опубликовал расследование о "дворце Путина"
- Кремль объявил "Фонд борьбы с коррупцией" "иностранным агентом", прокуратура Москвы подала иск о признании ФБК, штабов Навального и связанного с ними "Фонда защиты прав граждан" "экстремистскими организациями", Московский горсуд принял их ликвидировать.
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